Ngày đầu kiểm tra, kiểm soát xe khách: Xử lý 109 trường hợp vi phạm

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện kế hoạch phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách (từ 12 giờ ngày 10/12/2025), trong ngày đầu triển khai, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc đã bố trí 24 ca, kiểm soát tại 20 vị trí, kiểm soát 1.036 phương tiện (597 xe khách tuyến cố định, 439 xe khách hợp đồng).

Qua đó, lực lượng chức năng lập biên bản 109 trường hợp (64 lái xe, 45 chủ phương tiện), trừ điểm giấy phép lái xe 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 3 trường hợp, xác định 1 xe hợp đồng trá hình.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 5 trường hợp chở quá số người quy định; 3 trường hợp đón trả khách sai quy định; 7 trường hợp không chạy đúng tuyến; 4 trường hợp không có lệnh vận chuyển; 18 trường hợp không có hoặc không mang theo hợp đồng vận tải hoặc có hợp đồng vận tải nhưng không đúng theo quy định; 4 trường hợp không có danh sách hành khách, chở người không có tên trong danh sách hành khách; 2 trường hợp vi phạm về giám sát hành trình; 6 trường hợp không có hoặc không gắn phù hiệu.

Bên cạnh đó là các hành vi vi phạm về tốc độ, tránh vượt, vi phạm liên quan đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, dừng đỗ trên đường cao tốc, sử dụng điện thoại.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 bố trí 2 ca công tác, kiểm soát 210 phương tiện, lập 8 biên bản, tạm giữ 2 phương tiện. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 bố trí 5 ca công tác, kiểm soát 213 phương tiện, lập 26 biên bản, trừ điểm giấy phép lái xe 10 trường hợp, tước phù hiệu 6 trường hợp.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 bố trí 4 ca công tác, kiểm soát 192 phương tiện, lập 32 biên bản, trừ điểm giấy phép lái xe 8 trường hợp, tước phù hiệu 9 trường hợp, tạm giữ phương tiện 1 trường hợp./.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm xe khách trên các tuyến cao tốc Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp kiểm tra toàn diện xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc, nhằm xử lý vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông.