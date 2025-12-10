Đồng Nai thực hiện dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết nghị thống nhất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành

Báo cáo làm rõ về sự cần thiết đầu tư Dự án kéo dài tuyến Metro, ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu dựa trên ba phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là phương thức vận tải chính.

Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã bị quá tải như Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra tắc nghẽn.

Mặc dù, trong thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa hai tỉnh, thành đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như: đường Vành đai 3, 4, cao tốc, liên kết vùng... tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhu cầu kết nối giữa Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay.

Cảng hàng không Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động. Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất về Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hướng tuyến Metro bắt đầu từ ga S0 tại Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới, tỉnh Đồng Nai; sau đó tuyến Metro theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa-Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, kết nối vào nhà ga SA, và sau đó theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km bao gồm 3 đoạn chính: đoạn 1 từ ga S0 đến ga trung tâm hành chính (SC), chiều dài khoảng 6,1km.

Đoạn 2 từ ga trung tâm hành chính (SC) đến ga SA (đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành), chiều dài khoảng 28,2km.

Đoạn 3 (đoạn vào Sân bay) dài khoảng 7,1km (tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm-Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam).

Về công nghệ, là loại hình đường sắt đô thị MRT. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323,2 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.

Xây 2 cầu chiến lược kết nối Đồng Nai-Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư; đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện hai dự án này.

Dự án cầu sẽ thay thế cho phà Cát Lái. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư cầu Cát Lái nhằm tăng cường kết nối tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giảm tải áp lực giao thông cho phà Cát Lái (thường xuyên quá tải), đồng thời giải quyết nhu cầu kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) được thông suốt và thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái có điểm đầu tại phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối dự án giao với cao tốc Bến Lức-Long Thành, tỉnh Đồng Nai; tổng mức đầu tư khoảng 18.299 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư; thời gian xây dựng từ 2026-2029.

Nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án cầu Cát Lái do đây là các dự án cấp bách cần sớm triển khai thực hiện để phục vụ cho khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai.

Đối với dự án cầu Long Hưng, điểm đầu dự án tại phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.500 tỷ đồng; thời gian xây dựng dự kiến 2026-2028, theo hình thức đối tác công tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết các tuyến đường như cao tốc Bến Lức-Long Thành dự kiến cuối năm 2026 mới đưa được vào khai thác thông tuyến, dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây dự kiến đến 2027 mới hoàn thành đưa vào khai thác, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm 2025, khai thác thương mại từ giữa năm 2026, dự kiến tiếp tục mở rộng công suất ở các năm 2030, 2035.

Do vậy, áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng lên các tuyến đường, cầu kết nối hiện nay và tình trạng ùn tắc giao thông sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Do đó, việc xây cầu Long Hưng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội, tuyến Long Thành-Dầu Giây.

Bên cạnh việc hình thành dự án sẽ trực tiếp thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế-xã hội tại các phường Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước của tỉnh Đồng Nai, cũng như 12 phường của thành phố Thủ Đức (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án cầu Long Hưng do đây là các dự án cấp bách cần sớm triển khai thực hiện để phục vụ cho khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai./.

