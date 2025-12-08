Huế dự kiến đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng cầu qua Cồn Hến trên sông Hương

Phú Lưu là cây cầu duy nhất để lưu thông đường bộ từ đường Nguyễn Sinh Cung sang đường Ưng Bình, để qua khu vực Cồn Hến ở giữa sông Hương thuộc phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Cầu này được xây dựng từ năm 1967 với móng trụ làm bằng bê tông, cầu làm bằng dầm sắt. Cầu dài hơn 100m, rộng hơn 3m, phục vụ đi lại hơn 5.000 người dân sinh sống ở Cồn Hến. Hiện nay, mố và trụ cầu đã xuống cấp, nhiều thanh đà sắt bị hoen gỉ.

Do đã xuống cấp nghiêm trọng nên hai đầu cầu Phú Lưu đều cắm biển báo, cấm phương tiện từ 1,5 tấn trở lên lưu thông, giữ khoảng cách 50m.

Đặc biệt, cầu Phú Lưu không đáp ứng cho xe phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Vào mùa mưa lũ, mực nước sông Hương dâng lên trên báo động 2 là phải rào chắn và cấm tất cả người, phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn.

Bà Tôn Nữ Thị Hảo, 62 tuổi đã sinh sống hơn 30 năm trên đường Ưng Bình phía khu vực Cồn Hến chia sẻ, đi qua cầu Phú Lưu luôn canh cánh nỗi lo, thậm chí nhiều lần không dám đi, bởi khi có nhiều người và phương tiện cùng lưu thông là mặt cầu rung lắc.

Vào mùa mưa lũ, nước sông Hương chảy xiết người dân không dám đi lại. Nguyện vọng của người dân là sớm xây dựng cầu Phú Lưu mới. Khi xây dựng cầu Phú Lưu mới cần kết nối đôi bờ Bắc-Nam sông Hương.

Cụ thể là kết nối đường Nguyễn Sinh Cung ở bờ Nam sông Hương, phường Vỹ Dạ với đường Trịnh Công Sơn ở bờ Bắc sông Hương, phường Phú Xuân, để vừa giải quyết giao thông vừa tạo thêm cảnh quan trên sông Hương.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nguyện vọng của người dân về xây dựng cầu Phú Lưu mới là chính đáng. Cầu Phú Lưu đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu lưu thông.

Tháng 8/2025, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương đầu tư Dự án cầu qua Cồn Hến, trong đó xây mới hai cầu Phú Lưu với tổng chiều dài khoảng 400m, mặt cắt ngang 26m, tổng vốn dự kiến 2.200 tỷ đồng.

Sở Xây dựng thành phố Huế cũng đã có ý kiến góp ý và hướng dẫn thủ tục thi tuyển kiến trúc công trình.

Đến tháng 12/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt chủ trương đầu tư và tiếp tục đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn giai đoạn 2026-2030 để triển khai dự án.

Ngoài cầu Phú Lưu, trên sông Hương đã có 8 cây cầu được xây dựng gồm: Trường Tiền, Bạch Hổ (cầu đường sắt), Nguyễn Hoàng, Phú Xuân, Cầu Tuần, Chợ Dinh, Dã Viên, Đập ngăn mặn Thảo Long (trên cầu, dưới đập)./.

