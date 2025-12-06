Xã hội

Xe bán tải rơi xuống suối, biến dạng sau va chạm trên cao tốc La Sơn-Túy Loan

Xe tải chở hàng bất ngờ mất phanh, lao vào xe bán tải Ford Ranger màu đỏ (chưa rõ biển kiểm soát) chạy cùng chiều khiến xe bán tải bị hất văng qua lan can cầu và rơi xuống suối bên dưới.

Mai Trang
Cao tốc La Sơn-Túy Loan. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Chiều 6/12, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe bán tải rơi xuống suối.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, xe tải chở hàng mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên đang di chuyển theo hướng Huế-Đà Nẵng, khi đến km12+800 cao tốc La Sơn- Túy Loan thì bất ngờ mất phanh, không làm chủ được tốc độ.

Chiếc xe đã lao vào xe bán tải Ford Ranger màu đỏ (chưa rõ biển kiểm soát) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải bị hất văng qua lan can cầu và rơi xuống suối bên dưới.

Vụ tai nạn không gây tử vong, tuy nhiên một cụ bà đi trên xe bán tải bị thương nặng và đang được cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải bị biến dạng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

