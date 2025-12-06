Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Ngày 6/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (đường tránh Đông).

Đây là những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư các dự án), thời gian qua do thời tiết mưa kéo dài và ảnh hưởng của bão trong quý 4/2025 làm gián đoạn nghiêm trọng đến thi công và ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của các dự án.

Tính đến ngày 4/12/2025, Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng giá trị thực hiện đạt trên 82%, chậm tiến độ hơn 16% so với kế hoạch.

Chủ đầu tư đề xuất mức độ hoàn thành công trình vào ngày 19/12/2025 là thông xe kỹ thuật 48,1km (toàn tuyến); nghiệm thu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng dự kiến 21Km.

Đồng thời, cố gắng phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao tuyến chính vào sử dụng trước ngày 14/2/2026 (trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026) phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Thi công Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột đoạn giao với Quốc lộ 14. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đối với dự án đường tránh Đông, hiện tổng giá trị sản lượng thực hiện dự án đến nay đạt gần 98%. Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cũng cam kết tích cực tăng ca, tăng kíp để bù lại tiến độ bị chậm, phấn đấu đến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành công trình và đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức Lễ khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Qua kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị liên quan báo cáo về tình hình triển khai các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị thi công sắp xếp, sử dụng hiệu quả phương tiện, nhân lực trên công trường.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng cường thi công nhằm đạt tiến độ cao nhất đến thời điểm tổ chức Lễ khánh thành dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật trong triển khai dự án nhằm phục vụ công tác giải ngân và thi công các công trình giao thông trọng điểm, sớm hoàn thành các dự án, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực./.

Dự án thành phần 3 Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có nguy cơ chậm tiến độ Theo chủ đầu tư, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do thời tiết mưa nhiều cùng với biến động giá vật liệu xây dựng, khan hiếm nguồn vật liệu cát... làm ảnh hưởng công tác thi công của các nhà thầu.