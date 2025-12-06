Đồng Tháp: Xe khách lao vào lề đường khiến 2 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn qua ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò do lái xe khách không làm chủ được tay lái nên đâm qua lề đường bên trái, va chạm vào 3 người đang ngồi uống nước ven đường, làm 2 người tử vong.

Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin tối 5/12, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ rất nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 80, đoạn qua ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, làm 2 người tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 35 phút, khi xe ôtô khách biển số 51B-188.95 do tài xế N.T.M (sinh năm 1975) ngụ tỉnh An Giang điều khiển (đang chở 19 người) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80, hướng từ xã Lấp Vò về phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) do không làm chủ được tay lái nên đâm qua lề đường bên trái và va chạm vào 3 người đang ngồi uống nước ven đường.

Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, một người tử vong tử vong tại Bệnh viện, người còn lại bị thương nhẹ./.