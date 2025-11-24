Hà Nội: Xe khách mất lái đâm 2 người tử vong trên cầu Thanh Trì

Tối 23/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Thanh Trì, hướng đi xuống đường Đỗ Mười, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, khiến 2 người tử vong, một ôtô bốc cháy dữ dội.

Thông tin ban đầu, xe khách đang di chuyển trên cầu Thanh Trì, hướng đi xuống đường Đỗ Mười thì bất ngờ mất lái, tông vào một xe máy di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi trên xe máy tử vong, xe máy bị hất văng xuống cầu Thanh Trì.

Ôtô khách sau đó tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ, giao thông trên cầu ùn tắc cục bộ.

Sáng 24/11, lực lượng chức năng đã giải phóng hiện trường, giao trên cầu đã thông thoáng trở lại.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

