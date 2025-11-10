Đắk Lắk: Va chạm với xe khách giường nằm, hai người đi xe máy tử vong

Sáng 10/11, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm với xe máy khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 9/11, tại Km1766+250 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 19, phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô khách biển kiểm soát 81H-050.54 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông theo hướng Gia Lai-Đắk Lắk với xe môtô biển kiểm soát 47B2-097.90 do bà Ng.Th.Th.Th. (sinh năm 1979) điều khiển, chở theo ông Ng.Th.S. (sinh năm 1977), cùng trú tại phường Tân An đang chuyển hướng từ trái sang phải đường.

Vụ tai nạn làm hai người đi trên xe máy tử vong, trong đó một người tử vong tại hiện trường, một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật./.

10 tháng năm 2025: Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn gây thiệt hại lớn Trong 10 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 15.251 vụ tai nạn giao thông khiến 8.515 người chết và 10.204 người bị thương, giảm lần lượt 22,7%, 7,2% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước.