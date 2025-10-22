Hải Phòng: 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người thiệt mạng

Ngày 22/10, tại thành phố Hải Phòng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/10, tại ngã tư Quán Toan, phường Hồng An, anh N.Q.T (sinh năm 1987, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ôtô mang biển số 17C-047.xx đã va chạm với xe máy mang biển số 16F.383.xx do anh V.V.S (sinh năm 2007, trú tại phường Hồng An, thành phố Hải Phòng) điều khiển, trên xe chở theo em gái của S là V.T.T.D (sinh năm 2014).

Vụ tai nạn khiến em V.T.T.D tử vong tại chỗ, anh S bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày (22/10), trên đường Thanh Niên, phường Lê Thanh Nghị cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ôtô.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô mang biển số 34A-684.75 do anh N.M.H (sinh năm 1994, trú tại xã Tứ Kỳ) điều khiển đi theo hướng từ cầu Hải Tân (còn gọi là cầu Cong) đến ngã tư Hải Tân thì va chạm với xe ôtô mang biển số 34A-808.18 của anh B.A.C (sinh năm 1978, trú tại phường Lê Thanh Nghị) đang đỗ trên vỉa hè đường Thanh Niên.

Vụ tai nạn khiến 2 xe ôtô hư hỏng nặng, nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

