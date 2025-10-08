Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông khiến 3 học sinh thương vong

Vào 6 giờ 40 phút, ngày 8/10, tại Km21+800m thuộc tuyến ĐT621, đoạn qua thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 học sinh thương vong.

Theo một số người dân có mặt ở hiện trường, vào thời điểm trên em Trần Văn Th. (sinh năm 2008) ở thôn An Hải, xã Đông Sơn điều khiển xe môtô 76AB… chạy hướng Nam-Bắc, trên xe chở theo 2 học sinh khác là Phạm Nhật M. và Võ Duy T., cùng sinh năm 2008 và ở thôn An Hải.

Khi xe lưu thông đến Km21 + 800m thuộc tuyến ĐT621 đoạn qua thôn Châu Thuận Nông, em Trần Văn Th. bị lạc tay lái nên lao xe sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào lưới B40. Hậu quả vụ tai nạn khiến em Trần Văn Th. tử vong, 2 em Phạm Nhật M. và Võ Duy T. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Cả 3 em đều là học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Vạn Tường. Vụ tai nạn xảy ra khi các em đang trên đường đến trường.

Công an xã Đông Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

