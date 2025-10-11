Thành phố Hồ Chí Minh ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên đề về nồng độ cồn và ma túy trên toàn địa bàn.

Đây là đợt cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên các hành vi sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, chở quá tải, tụ tập đua xe.

Tại các khu vực cửa ngõ, bến xe, cảng và sân bay, tình trạng ùn tắc vẫn xuất hiện vào một số khung giờ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trước thực tế đó, đợt cao điểm lần này tập trung xử lý nghiêm, triệt để các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tuần tra liên tục trên tất cả các tuyến đường, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống phạt nguội tại các nút giao trọng điểm nhằm phát hiện vi phạm.

Dữ liệu từ Cơ sở đăng ký, đăng kiểm phương tiện và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp vào thiết bị chuyên dụng, giúp xác minh nhanh nhân thân người vi phạm và tình trạng phương tiện ngay tại hiện trường.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông kiên quyết không để bất kỳ hành vi vi phạm nào bị bỏ lọt. Tất cả các trường hợp sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Các tổ công tác sẽ tuần tra kết hợp công khai và hóa trang, kiểm tra liên tục cả ngày, đặc biệt tăng cường từ 12 giờ đến 24 giờ, vào các tối cuối tuần, dịp lễ và thời điểm người lao động nhận lương hằng tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng khép kín trên địa bàn các tuyến: Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, Mỹ Phước-Tân Vạn, Đường tỉnh 741, Đường tỉnh 743 và các tuyến liên thông khu công nghiệp với khu dân cư.

Song song với công tác xử lý vi phạm, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đổi mới. Các clip ngắn tái hiện tình huống tai nạn do sử dụng rượu, bia khi lái xe sẽ được dàn dựng dưới dạng mô phỏng, phát hành trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok.

Cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền cơ sở vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện; khi phát hiện, phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng./.

