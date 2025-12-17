Lai Châu: Xuyên đêm tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị lạc trong rừng cao su

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau hơn 15 giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, dưới điều kiện thời tiết mưa rét khắc nghiệt, trưa 17/12, lực lượng Công an xã Nậm Tăm (Lai Châu) đã tìm thấy cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su và đưa cháu về gia đình an toàn.

Trước đó, vào 19 giờ 30 phút ngày 16/12, Công an xã Nậm Tăm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc cháu Giàng Văn Hiếu (sinh năm 2021) bị mất tích tại khu vực Đội cao su số 3 trên địa bàn xã.

Theo trình báo, chiều cùng ngày, chị Thào Thị Sáng (sinh năm 2002, trú tại xã Tủa Sín Chải) đưa con trai là cháu Hiếu đi cùng để cạo mủ cao su thuê tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm.

Trong quá trình làm việc, do sơ suất, cháu Hiếu đã đi lạc vào rừng. Mặc dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Nậm Tăm nhận định tình hình rất cấp bách vì trời đã tối, địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt, cộng với thời tiết mưa rét có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ,” Công an xã Nậm Tăm đã huy động tối đa quân số, chủ trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công nhân nông trường cao su và người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, rà soát kỹ lưỡng từng lô cao su, khe suối, hang đá bất chấp đêm tối và mưa lạnh. Sau khoảng 15 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 11 giờ ngày 17/12, các lực lượng đã phát hiện cháu Hiếu tại khu vực đỉnh đồi (thuộc lô 136, bản Nậm Lò), cách vị trí bị lạc khoảng 2,5km.

Tại thời điểm được tìm thấy, cháu Hiếu đang trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn vì đói, lạnh và có nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Nậm Tăm đã kịp thời sơ cứu, ủ ấm, trấn an tinh thần và đưa cháu về Trung tâm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Hiện, sức khỏe cháu Hiếu đã ổn định và được đưa về nhà an toàn.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là người dân sinh sống, lao động tại khu vực nương rẫy, đồi núi cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tai nạn, sự cố đáng tiếc./.

