Ninh Bình: Tìm kiếm nam du khách đi lạc trong Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ngày 16/8, đại diện lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết cán bộ, nhân viên của vườn đang tích cực phối hợp với chính quyền xã Cúc Phương cùng các lực lượng khác đẩy nhanh công tác tìm kiếm nam du khách bị lạc trong vườn những ngày vừa qua.

Du khách đi lạc được xác định là anh Nguyễn Quốc Mạnh, 33 tuổi, trú tại Hải Phòng. Trong quá trình tham quan vườn, anh Mạnh bị mất liên lạc và được xác định bị mất tích.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, chiều 13/8, anh Mạnh đến khu vực Bống - điểm tham quan xa cổng vườn nhất với khoảng cách 20km và đi tham quan một mình. Tại đây, anh Mạnh thuê phòng và nghỉ qua đêm.

Đến sáng 14/8, anh Mạnh tự đi tham quan một mình theo tuyến cây chò chỉ - tuyến tham quan chính tại khu vực này. Trên tuyến tham quan, anh Mạnh có để lại balo tại khu vực cửa động Sơn Cung.

Khoảng 15 giờ ngày 14/8, chiếc balo của anh Mạnh được một hướng dẫn viên người nước ngoài phát hiện trong quá trình lên thăm động Sơn Cung.

Sau một lúc tìm kiếm chủ nhân chiếc balo không được, hướng dẫn viên đã xuống báo với nhân viên trạm kiểm lâm khu vực Bống. Ngay sau đó, các lực lượng của vườn tổ chức tìm kiếm người bị lạc.

Đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết vườn bố trí từ 5-7 nhóm cán bộ, nhân viên với hàng trăm lượt người, chia thành nhiều nhóm tổ chức tìm kiếm người đi lạc. Công tác tìm kiếm được tổ chức từ chiều 14/8 đến nay vẫn chưa có kết quả.

Người nhà của anh Mạnh đã tới vườn tìm kiếm người thân. Lực lượng Công an xã Cúc Phương cử nhiều cán bộ, chiến sỹ phối hợp vườn trong công tác tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm du khách đi lạc đang được triển khai tích cực, tuy nhiên, quá trình tìm kiếm gặp khó khăn vì trong những ngày qua thường có mưa lớn, khu vực này không có sóng liên lạc./.

