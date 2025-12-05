Gia Lai khẩn cấp xây công trình, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai

Ngày 5/12, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp ưu tiên thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xây dựng 15 khu tái định cư và thực hiện 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông tỉnh để kịp thời bố trí chỗ ở an toàn, ổn định cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp do thiên tai.

Trong số đó, tỉnh bố trí gần 179 tỷ đồng để xây dựng 8 khu tái định cư ở khu vực phía Đông gồm các địa phương: Cát Tiến, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa và phường Quy Nhơn Đông.

Tỉnh Gia Lai giao các dự án này cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh quản lý và thực hiện.

Đồng thời, tỉnh cũng đầu tư hơn 880 tỷ đồng để xây dựng 7 khu tái định cư trên khu vực Gia Lai Tây gồm các xã: Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Ia Ly, Đăk Song, Ia Dreh và giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh quản lý thực hiện.

Từ nay đến hết năm 2026, các khu tái định cư này phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử ngày 16-20/11 năm 2025 đã gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn tỉnh, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và đe dọa tính mạng của nhân dân nhất là các khu vực ven biển, ven sông suối, vùng núi thấp có nguy cơ cao về thiên tai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã và Quyết định số 2792/QĐ- UBND ngày 27/11/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ bổ sung phạm vi ảnh hưởng lên thành 77 xã./.

Gia Lai: Đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân sau bão lũ Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão lũ ở Gia Lai, đến ngày 5/12, các bệnh truyền nhiễm thường gặp như tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, bệnh da liễu, sốt xuất huyết… chưa xuất hiện ổ dịch.