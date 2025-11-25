Hà Nội tiếp tục hỗ trợ Gia Lai 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau khi chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai, thành phố Hà Nội tiếp tục dành thêm 200 tỷ đồng hỗ trợ địa phương này khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao tại Thông báo kết luận số 99-TB/TW ngày 21/11/2025 về việc trực tiếp hỗ trợ tỉnh Gia Lai, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai ngay các biện pháp chi viện với tinh thần "Hà Nội nghĩa tình," "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước."

Ngay trong ngày 21/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 73-CV/TU yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với tỉnh Gia Lai rà soát thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ về nhu yếu phẩm, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Trên cơ sở tổng hợp, thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng bộ, sử dụng nguồn lực từ Quỹ Cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ngân sách thành phố.

Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng nhằm kịp thời giúp nhân dân Gia Lai vượt qua khó khăn ban đầu.

Sau khi thống nhất với tỉnh Gia Lai, lãnh đạo thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng để Gia Lai xây dựng khu tái định cư và sửa chữa, khôi phục các tuyến giao thông hư hại do bão lũ.

Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai dự án khẩn trương, bảo đảm nguồn lực đến với người dân sớm nhất.

Không chỉ hỗ trợ Gia Lai, thành phố Hà Nội cũng trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ thành phố gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngày 24/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao 30 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng./.

Gia Lai: Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tiếp tục cấp phát lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm, tổ chức lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục đời sống thường nhật.