Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng

Cụ thể, Bộ Tài chính quyết định xuất cấp cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Gạo cứu trợ được vận chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 23/11, Bộ Tài chính đã có quyết định về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng bị thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Tài chính quyết định Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh trên.

Cụ thể, Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho Nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

