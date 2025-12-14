Ứng dụng trí tuệ nhân tạo khám sàng lọc ung thư miễn phí cho người dân

Ngày 14/12, trong khuôn khổ chương trình lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong Y tế”, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) đã tổ chức chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo khám sàng lọc ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, khám sàng lọc bệnh lý tim mạch… miễn phí cho người dân.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, cho hay phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước.

Đã có nhiều mô hình y tế thông minh triển khai thành công ở nhiều địa phương. Tại Bắc Ninh, mô hình Y tế thông minh đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh X-quang, hỗ trợ sàng lọc bệnh lý hô hấp và ung thư phổi ngay tại tuyến huyện, giúp giảm thời gian chẩn đoán và nâng cao năng lực chuyên môn cho bác sỹ tuyến cơ sở thông qua hệ thống hội chẩn từ xa.

Khu vực khám sàng lọc ung thư cổ tử cung. (Ảnh: PV/Vietnam)

Tại Hưng Yên, mô hình Y tế thông minh tập trung vào quản lý bệnh không lây nhiễm dựa trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ phát hiện sớm người có nguy cơ và xây dựng bản đồ bệnh tật, qua đó giúp địa phương chủ động hơn trong công tác quản lý sức khỏe cộng đồng.

Theo tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, những bài học từ Bắc Ninh, Hưng Yên và nhiều địa phương khác khẳng định rằng đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để rút ngắn khoảng cách giữa tuyến cơ sở và tuyến Trung ương. Khi bác sỹ xã, huyện có thể sử dụng AI để phát hiện sớm tổn thương nghi ngờ ung thư; khi hồ sơ sức khỏe được số hóa và quản lý thống nhất; khi dữ liệu lớn hỗ trợ dự báo bệnh tật và đề xuất can thiệp kịp thời; khi người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ chất lượng cao mà không phải di chuyển xa, thì đó là lúc chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi lễ, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn AstraZeneca đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và công bố thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế AZ - HUST Health Innovation Hub nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp y tế thông minh tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế AZ - HUST. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thỏa thuận, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế AZ - HUST sẽ đặt tại Viện AI4LIFE của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trung tâm hướng hoạt động chính gồm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI, chuyển đổi số trong y tế nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng; ươm tạo và hỗ trợ các startup healthtech, medtech, kết nối với mạng lưới A-Catalyst toàn cầu của AstraZeneca.

Cùng với đó, trung tâm sẽ thực hiện thí điểm và kiểm chứng các giải pháp y tế số, đưa công nghệ từ nghiên cứu đến thực tiễn khám chữa bệnh; đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ bác sỹ, kỹ sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực AI y tế và thúc đẩy hợp tác liên ngành giữa trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Trung tâm là nơi trưng bày, giới thiệu các giải pháp công nghệ y tế tiên tiến, góp phần đưa Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn vào xu thế y tế thông minh trên thế giới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhằm chung tay cùng cả nước hỗ trợ nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

