Họp ứng phó nguy cơ bệnh bại liệt tái xâm nhập khi đang bùng phát tại Lào

Sáng 12/12, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc khẩn cấp về công tác phòng, chống bệnh bại liệt.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam có nguy cơ rất cao bại liệt xâm nhập và tái mắc. Điều này xuất phát từ việc nước láng giềng Lào đã chính thức công bố dịch bại liệt vào ngày 7/10, sau khi phát hiện virus bại liệt biến đổi gen typ 1 (cVDPV1).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng đối với thành quả thanh toán bại liệt của Việt Nam và Khu vực Tây Thái Bình Dương, đã được công nhận là khu vực không có bại liệt hoang dại từ năm 2000.

Đại diện WHO và Cục Phòng bệnh đã phân tích những yếu tố khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ rất cao bại liệt tái nhập như: Nguy cơ dịch tễ và địa lý: Sự lưu thông dân cư rất lớn giữa Việt Nam và Lào, cùng với việc dịch xảy ra ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó là khoảng trống miễn dịch khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine bại liệt chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong những năm gần đây, đặc biệt trong các năm đại dịch.

Đại diện WHO cũng lưu ý rằng sự lây lan của dịch sởi trong giai đoạn 2024-2025 là một bài học cho thấy mầm bệnh có thể lan truyền từ một nước sang nhiều nước trong thời gian ngắn.

Để ứng phó với nguy cơ này, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khẩn cấp, theo đó các địa phương cần khẩn trương rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm bù/tiêm vét vaccine phòng bại liệt (IPV, bOPV) cho các trường hợp chưa uống/tiêm hoặc uống/tiêm chưa đủ liều, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ cao. Tăng cường tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh biên giới giáp Lào cần tăng cường chỉ đạo, tập trung triển khai và phối hợp chặt chẽ với địa phương bên Lào; Phối hợp chặt chẽ với các Viện để xây dựng kế hoạch phòng chống bại liệt (34/34 tỉnh đã hoàn thành việc đánh giá nguy cơ).

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch Đáp ứng nguy cơ xâm nhập và lây lan bệnh bại liệt giai đoạn 2025-2026; Tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo và bảo đảm hậu cần, nguồn lực phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ…/.

