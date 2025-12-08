Hà Nội ghi nhận 165 ca mắc sốt xuất huyết tại 75 phường, xã trong tuần qua

Ngày 8/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 28/11-5/12), toàn thành phố ghi nhận 165 ca mắc sốt xuất huyết tại 75 phường, xã.

Một số phường, xã ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết như: Hà Đông, Thanh Liệt, Ngọc Hà, Vĩnh Hưng, Kiến Hưng, Văn Miếu, Từ Liêm, Dân Hòa, Tây Mỗ, Xuân Phương, An Khánh, Xuân Đỉnh, Thanh Xuân, Hồng Hà, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phú Lương...; 0 ca tử vong; giảm 5 ca mắc so với tuần trước (170 mắc, 0 tử vong).

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 6.152 ca mắc, 0 ca tử vong; số mắc giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024 (8.432/0), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã. Tính riêng trong tuần qua, thành phố ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại Chương Dương, Xuân Phương, giảm 2 ổ dịch so với tuần trước (4 ổ dịch), cộng dồn năm 2025 ghi nhận 282 ổ dịch, hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động.

Trước tình hình trên, CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại 2 khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết tại ngõ 205/53/27 đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh giám sát ngày 2/12 và ổ dịch xã Tam Hưng giám sát ngày 4/12.

Trong tuần này, các trạm y tế phường, xã tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Các đơn vị có liên quan thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

Về các dịch bệnh khác, trong tuần qua Hà Nội ghi nhận 59 ca mắc tay chân miệng tại 36 phường, xã; trong đó có Hà Đông, Mê Linh, Từ Liêm, Đại Mỗ, Kiến Hưng... Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 5.937 ca mắc tay chân miệng, 0 ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2.488/0), bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã với 70 ổ dịch.

Hà Nội cũng ghi nhận 6 trường hợp mắc sởi tại 6 phường, xã; 0 ca tử vong. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.473 ca mắc tại 125 phường, xã với 1ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (165/0).

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp mắc ho gà, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 35 ca mắc, 0 ca tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (241/0). Các dịch bệnh khác không ghi nhận trong tuần.

CDC Hà Nội yêu cầu các trạm y tế tăng cường truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi, cúm, ho gà... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch./.

