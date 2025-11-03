Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng, một số ổ dịch nhiều bệnh nhân

Ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin trong tuần qua (từ ngày 24-31/10), toàn thành phố ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết tại 99 phường, xã; 0 ca tử vong; tăng 94 ca so với tuần trước.

Một số phường xã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết gồm: Thường Tín: 22 ca, Long Biên: 19 ca, Dân Hòa: 17 ca, Hà Đông: 16 ca, Từ Liêm: 15 ca, Đại Mỗ: 15 ca...

Cộng dồn năm 2025 Hà Nội ghi nhận 4.388 ca mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024 (5.677 ca mắc/0 ca tử vong), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Đáng lưu ý, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân. Kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Trong tuần vừa qua cũng ghi nhận 23 ổ dịch sốt xuất huyết tại các xã, phường như: Bình Minh, Đại Mỗ, Thượng Phúc, Bồ Đề, Chương Dương, Dân Hòa, Hà Đông, Hòa Xá, Hoàn Kiếm, Hồng Vân, Liên Minh, Nam Phù, Ngọc Hà, Ô Diên, Quảng Bị, Tam Hưng, Thanh Oai, Thanh Trì, Xuân Phương, Yên Nghĩa, tăng 11 ổ dịch so với tuần trước (12 ổ dịch). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 220 ổ dịch, hiện còn 32 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 177 ca mắc tay chân miệng tại 74 phường, xã (trong đó Từ Liêm: 13 ca, Yên Hòa: 12 ca, Tiến Thắng: 7 ca, Hà Đông: 7 ca, Vật Lại: 7 ca, Quảng Oai: 6 ca, Đại Mỗ: 6 ca…); 0 ca tử vong, giảm 10 ca so với tuần trước (187/0).

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 5.458 ca mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2.297 ca mắc/0 ca tử vong), bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 70 ổ dịch tay chân miệng.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc sởi tại 10 phường, xã; 0 ca tử vong; số mắc giảm 3 ca so với tuần trước (17/0). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.437 ca mắc tại 125 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (46/0).

Ngoài ra, có 01 ca mắc não mô cầu tại xã Thường Tín, 0 ca tử vong. Trường hợp mắc là bệnh nhân nam, 24 tuổi, chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu, khởi phát bệnh sốt, đau đầu, cứng gáy, chuyển vào bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 27/10, ngày 29/10 có xét nghiệm PCR dương tính não mô cầu. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, còn cứng gáy, tiếp xúc được. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3 ca mắc, 0 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2/0). Các dịch bệnh khác không ghi nhận trong tuần.

Trong tuần này, các trạm y tế phường, xã tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng…/.

