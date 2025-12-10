Đồng Nai ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên, siết kiểm soát và truy vết nguồn lây

Ngày 10/12, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngay sau đó, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đã siết chặt kiểm soát, khẩn trương truy vết nguồn lây, hạn chế bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bệnh nhân được phát hiện dương tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ là ông H.V.L (33 tuổi, ngụ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), làm nghề buôn bán tự do ở chợ, thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người.

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom đã xác minh thông tin, điều tra yếu tố dịch tễ, lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân từ 21 ngày trước khởi phát đến nay. Qua điều tra xác định, bệnh nhân sống cùng gia đình chị gái. Hằng ngày bệnh nhân có tiếp xúc gần với chị gái, anh rể và cháu.

Cán bộ ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đã hướng dẫn bệnh nhân cách vệ sinh, tự cách ly, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi, thường xuyên lau dọn, khử trùng nhà cửa; hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân theo dõi sức khỏe, nếu có triệu chứng khác thường phải báo ngay cho cơ sở y tế hoặc chính quyền địa phương.

Đến ngày 10/12, những người thân trong nhà của bệnh nhân và các hộ xung quanh chưa phát hiện các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ.

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom nhận định, đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại khu vực này, trước mắt chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh. Bệnh nhân không có bạn tình, không có quan hệ đồng giới trong thời gian trước khi phát bệnh, chưa rõ nguồn lây bệnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đề nghị Trạm y tế xã Trảng Bom tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp người nhà có tiếp xúc gần với bệnh nhân; tăng cường các hoạt động giám sát dựa vào cộng đồng, thông báo để người dân biết khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị; tăng cường hoạt động truyền thông về tình hình dịch, các khuyến cáo phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Trước đó, ngày 24/11, ông H.V.L bắt đầu nổi các vết loét ở vùng cổ, mông, bụng và có triệu chứng sốt 2 ngày. Đến ngày 28/11, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Theo điều tra dịch tễ, trước khi phát bệnh 21 ngày (thời gian từ ngày 3 - 24/11), bệnh nhân hằng ngày bán hàng ngoài chợ và tiếp xúc với rất nhiều người; không đi ra khỏi xã Trảng Bom, không tiếp xúc với người nước ngoài.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 10/12/2025, toàn tỉnh mới ghi nhận 1 ca mắc đậu mùa khỉ. Địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn, đảm bảo không lây lan ra cộng đồng./.

