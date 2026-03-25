Cắt u xơ tử cung "khổng lồ," bảo tồn chức năng làm mẹ cho một bệnh nhân trẻ

Ngày 25/3, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa thực hiện ca phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung “khổng lồ” nặng gần 12kg, đồng thời bảo tồn khả năng sinh sản cho một người bệnh trẻ.

Đây là trường hợp phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung lớn nhất từ trước đến nay.

Bác sỹ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thông tin bệnh nhân là một phụ nữ trẻ mới 25 tuổi, nhập viện trong tình trạng bụng lớn, kích thước vòng bụng tương đương một trường hợp mang song thai 36-38 tuần.

Đặc biệt, không chỉ mang khối u xơ tử cung khổng lồ, người bệnh còn bị huyết khối tĩnh mạch đùi trái, gây hẹp gần hoàn toàn lòng mạch.

Các bác sỹ đánh giá bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc phổi và biến cố tim mạch ở mức cao đến rất cao.

Trước thách thức này, các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ đã chủ động hội chẩn liên viện nhiều lần với các bác sỹ chuyên khoa Tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm đánh giá toàn diện và xây dựng chiến lược điều trị tối ưu.

Trước khi phẫu thuật lấy khối u, người bệnh được can thiệp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới giúp giảm đáng kể nguy cơ thuyên tắc trong và sau mổ. Bên cạnh đó, sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và liên viện không chỉ đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh mà còn góp phần quyết định vào thành công của ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp này.

Sáng 24/3, ca phẫu thuật được tiến hành. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận, khối u xơ có kích thước lớn, dính chặt vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như phúc mạc, mạc nối lớn và quai ruột non.

Đặc biệt, hệ thống mạch máu nuôi khối u tăng sinh mạnh, trong đó có những mạch máu đường kính lên đến 7mm, cùng nhiều dải dính phức tạp, làm tăng đáng kể nguy cơ chảy máu và biến chứng trong mổ.

“Chúng tôi đã lựa chọn đường mổ dọc để đảm bảo bộc lộ tối đa trường mổ, tạo điều kiện xử trí an toàn khối u kích thước lớn. Quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn, chủ yếu ở giai đoạn gỡ dính và kiểm soát hệ thống mạch máu tăng sinh. Đáng chú ý, trong quá trình bóc tách khối u có hệ thống mạch máu tăng sinh phức tạp, êkíp phẫu thuật đã chủ động áp dụng kỹ thuật cầm máu bằng mũi may hình chữ nhật một cách linh hoạt và hiệu quả, giúp kiểm soát tốt các điểm chảy máu lan tỏa trên diện rộng,” bác sỹ Hải chia sẻ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và ekip gây mê hồi sức, đặc biệt là việc theo dõi sát các dấu hiệu huyết động và nguy cơ thuyên tắc trong quá trình thao tác, ca mổ đã diễn ra an toàn.

Tổng lượng máu mất trong phẫu thuật khoảng 500ml, một con số ấn tượng đối với trường hợp u xơ kích thước rất lớn.

Khối u nặng 12kg đã được bóc tách hoàn toàn mà không gây tổn thương các nội tạng lân cận. Đặc biệt, tử cung của người bệnh được bảo tồn thành công, đây là yếu tố có ý nghĩa rất lớn đối với một bệnh nhân còn trẻ và chưa hoàn thành kế hoạch sinh sản.

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy và đi lại, ăn uống gần như bình thường, vết mổ khô, không sốt và tiếp tục được điều trị kháng đông và kháng sinh.

Thành công của ca phẫu thuật minh chứng cho năng lực chuyên môn cao của đội ngũ y bác sỹ, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chuyên sâu hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa khu vực Đông Nam Á./.

