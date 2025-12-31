Kỷ lục mới của bác sỹ Việt Nam: Chỉ mất 30 phút can thiệp thông tim bào thai​

Ngày 31/12, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật, các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12. Đáng chú ý, thay vì mất 2-3 giờ như trước đây, hiện các bác sỹ chỉ mất 30 phút để “sửa chữa” trái tim của bào thai ngay trong bụng mẹ.

Bác sỹ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, chị N.T.T.T. (26 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) mang thai lần hai và được theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ. Đến khoảng tuần thai thứ 22, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sỹ phát hiện bào thai ghi nhận bất thường tim bẩm sinh và chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá.

Thai phụ và người thân cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay lập tức, thai phụ được theo dõi, hội chẩn bởi đội ngũ y bác sỹ chuyên sâu của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong quá trình theo dõi, các bác sỹ ghi nhận bệnh lý tim thai có xu hướng tiến triển, với biểu hiện thiểu sản thất phải tăng dần, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất nếu không can thiệp.

“Nếu như không can thiệp trong bào thai thì với diễn tiến của bệnh, thất phải sẽ biến mất và thai nhi sẽ chỉ còn thất trái và em bé sẽ tử vong ngay khi chào đời,” bác sỹ Hải thông tin.

Trên cơ sở hội chẩn liên viện, đánh giá toàn diện về hình thái tim, chức năng thất phải và điều kiện can thiệp, các bác sỹ đã thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm tạo cơ hội cho thất phải tiếp tục phát triển trong tử cung. 10 giờ ngày 30/12, ê-kíp bác sỹ của 2 bệnh viện đã thực hiện can thiệp thông tim bào thai.

Bác sỹ Trịnh Nhựt Thư Hương, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, tại thời điểm can thiệp, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau ở mặt trước khiến các bác sỹ rất khó thực hiện thủ thuật. Đặc biệt, trong quá trình tiếp cận tim thai, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào buồng tim.

Trước tình huống này, ê-kíp đã linh hoạt thực hiện một thủ thuật hỗ trợ nhỏ để di chuyển chi thai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vị trí can thiệp an toàn. Sau khi tối ưu tư thế, quá trình xuyên kim qua thành bụng mẹ, đến lồng ngực thai nhi và bơm bóng nong van động mạch phổi được thực hiện thuận lợi.

Ca can thiệp thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, đảm bảo chính xác về kỹ thuật, hạn chế tối đa thời gian và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

“Nếu như trước đây có những trường hợp chúng tôi phải thực hiện 2 lần can thiệp và mất từ 4 đến 6 giờ mới hoàn tất thì với ca thứ 12 này chúng tôi chỉ mất 30 phút. Đây là ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong triển khai kỹ thuật cao của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh,” bác sỹ Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ thêm.

Thành công của ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12 một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ liên viện và trình độ làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim bào thai tiên tiến của các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, góp phần chuẩn hóa và phát triển lĩnh vực y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế./.

