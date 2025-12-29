Xử lý bác sỹ có dấu hiệu giới thiệu bệnh nhân ra cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân

Một bác sỹ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã bị kỷ luật cảnh cáo do có hành vi giới thiệu bệnh nhân ra cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và mua thuốc bên ngoài bệnh viện, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Theo phản ánh của người dân đăng tải trên mạng xã hội, ngày 22/12/2025, một bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khám bệnh nhưng không được cấp sổ khám. Bệnh nhân sau đó được chỉ định đến phòng khám do bác sỹ Cao Minh Trung phụ trách.

Sau thăm khám ban đầu, bác sỹ Trung giới thiệu bệnh nhân đến Phòng khám Đa khoa Thành Long (287 Nguyễn Huệ) để thực hiện một số xét nghiệm với lý do bệnh viện không có máy móc phù hợp.

Sau khi thực hiện xét nghiệm tại cơ sở tư nhân, bệnh nhân quay lại bệnh viện để bác sĩ đọc kết quả, kê đơn thuốc và tiếp tục được giới thiệu mua thuốc tại một quầy thuốc tư nhân gần cổng bệnh viện. Người bệnh cho biết đây không phải lần đầu gặp tình trạng này và nghi ngờ có sự “móc nối” giữa bác sỹ với cơ sở bên ngoài.

Thông tin sau đó lan truyền trên mạng xã hội TikTok, nhiều tài khoản khác cũng bình luận cho rằng tình trạng bác sỹ giới thiệu bệnh nhân ra cơ sở tư nhân đã diễn ra trong thời gian dài.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ Cao Minh Trung làm bản tường trình, đồng thời họp Hội đồng kỷ luật và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

“Dù đây là lần vi phạm đầu tiên của bác sỹ Trung, nhưng xét tính chất, mức độ vi phạm, bệnh viện quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển bác sỹ sang bộ phận khác, không tiếp xúc với bệnh nhân trước ngày 1/1/2026,” ông Nguyễn Hoành Cường thông tin.

Đơn thuốc do bác sỹ Cao Minh Trung kê toa và yêu cầu ra quầy thuốc tây Thanh Thuỷ để mua. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến phản ánh về trang thiết bị y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, máy chụp MRI của bệnh viện được trang bị từ năm 2017, đã qua thời gian sử dụng dài nên đôi lúc xảy ra trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.600-1.800 lượt bệnh nhân, có ngày lên tới 2.000 lượt, nhu cầu chụp MRI rất lớn.

Trong thời gian máy gặp sự cố, bệnh viện đã ký hợp đồng với Bệnh viện Bình Định để hỗ trợ chụp chiếu cho các trường hợp cần thiết; đồng thời đang hoàn tất thủ tục để đầu tư thêm máy MRI mới.

“Quan điểm của bệnh viện là không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Chúng tôi kiên quyết chấn chỉnh các hành vi lợi dụng khó khăn về trang thiết bị để trục lợi cá nhân,” Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nhấn mạnh./.

