Trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về không khói thuốc lá

Ngày 23/12, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá.”

Ban Tổ chức cho biết, chỉ sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng vượt kỳ vọng với 258 tác phẩm dự thi gửi về từ 27/34 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố. Trong đó bao gồm: 219 tác phẩm Poster, 39 tác phẩm Video clip. Tỷ lệ sản phẩm hợp lệ đạt 94,6%.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo chất lượng sản phẩm dự thi rất đồng đều thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm túc thể lệ của các đơn vị dự thi. Đối với Poster nhiều tác phẩm có bố cục ấn tượng, hình ảnh chất lượng cao, tạo dấu ấn sâu sắc đối với người xem.

Đối với video clip, các tác phẩm không chỉ đảm bảo kỹ thuật dựng mà còn khai thác tốt những câu chuyện cảm xúc, cảnh báo mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá điện tử xâm nhập học đường hay những hệ lụy sức khỏe đối với người hút thuốc thụ động.

Qua quá trình triển khai, kết quả thống kê cho thấy các địa phương như CDC Đà Nẵng, CDC Hưng Yên và CDC Phú Thọ đã dẫn đầu về số lượng poster gửi về, riêng CDC Cần Thơ nổi bật là đơn vị đóng góp nhiều video clip nhất đối với cuộc thi lần này.

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết và trao giải, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng trong hệ thống truyền thông y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Sự kiện là dịp để vinh danh các tác giả xuất sắc và nhìn lại hành trình lan tỏa những thông điệp nhân văn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi những nguy cơ nghiêm trọng của khói thuốc.

Được phát động từ tháng 10/2025, cuộc thi hướng tới đối tượng là viên chức và người lao động đang công tác tại các CDC trên toàn quốc. Mục tiêu của cuộc thi nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các thông điệp mạnh mẽ từ video và poster sẽ giúp cộng đồng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguy cơ của việc sử dụng thuốc lá. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao thưởng cho 38 tác phẩm xuất sắc đoạt giải, mỗi hạng mục có 1 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 05 Giải Ba, 07 Giải Khuyến khích và các giải thưởng phụ khác.

Giải Nhất ở Hạng mục video clip thuộc về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, Giải Nhất ở Hạng mục poster thuộc về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cần Thơ./.

