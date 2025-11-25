Multimedia

Infographics

Người dân nên làm gì để phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ?

Những dịch bệnh thường hay gặp sau mưa lũ là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…

info-mua-lu.jpg

Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người.

Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra sau mưa lũ, người dân cần: Đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Đối với khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thức phẩm, nước uống đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#dịch bệnh #mưa lũ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng E5 RON 92 và RON 95-III cùng giảm nhẹ

Giá xăng E5 RON 92 và RON 95-III cùng giảm nhẹ

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.807 đồng/lít, (giảm 37 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III là 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít).

Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam năm 2025

Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam năm 2025

Liên hoan phim châu Âu 2025 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hơn 20 tác phẩm điện ảnh đặc sắc đại diện cho nhiều nền văn hóa châu Âu, phản ánh những lát cắt đa chiều của cuộc sống.