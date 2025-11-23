Đắk Lắk: Nỗ lực dọn vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh sau lũ

Sau nhiều ngày bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, nước tại các tuyến đường và khu dân cư ở các xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đã dần rút, để lại lượng lớn bùn đất, hàng chục tấn rác thải và vật dụng hư hỏng... nguy cơ dịch bệnh sau lũ rất lớn.

Cơ quan chức năng, các lực lượng cùng người dân chung tay dọn dẹp, nhanh chóng khôi phục vệ sinh môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, sáng 23/11, trên các trục đường chính của phường Tuy Hòa, từ sáng sớm đến khuya, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và người dân tổ chức thu gom rác thải, xúc bùn đất tại các trục đường, ngõ hẻm và khu vực công cộng.

Ở nhiều tuyến đường, bùn và cát phủ dày buộc lực lượng chức năng phải huy động xe múc, xe ủi để xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau lũ.

Bà Trần Thị Lan, đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa cho biết đây là trận lũ lịch sử trong nhiều năm trở lại. Tại nhà của bà, có thời điểm nước ngập cao đến gần 2m, khiến vật dụng trong gia đình như tủ lạnh, tivi và các đồ dùng tạp hóa cũng bị hư hỏng nặng.

Ngay khi nước rút bà cùng chồng đã bắt tay dọn dẹp hàng quán, nhà cửa, quét bùn đất, thu gom rác.

Phường Đông Hòa là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến sáng 23/11, nhiều khu dân cư tại phường vẫn ngập, nhiều nơi chưa có điện, nước. Hiện, đời sống bà con rất khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa Huỳnh Mỹ Phong cho biết hậu quả do thiên tai gây ra rất nặng nề, nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh "mất trắng".

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên huy động toàn bộ lực lượng chung tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Khoảng 90% các hộ dân tại phường đều bị ngập nước dẫn đến thiệt hại rất lớn. Do đó, ngay thời điểm này, xã tăng cường tiến hành khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà trường, cơ sở y tế, khu vực công cộng để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng gồm công an, quân sự cấp trên và lực lượng tại chỗ tích cực khắc phục thiệt hại trước mắt. Công tác khử khuẩn tại khu dân cư, trường học và những vị trí nguy cơ cao cũng được chú ý.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên cho biết, sau khi nước rút, rác ở nhiều tuyến đường, bùn và cát phủ dày. Công ty đã huy động toàn bộ lực lượng chia làm nhiều đội để tổng dọn vệ sinh môi trường. Các đội đều cố gắng hết sức thu gom, dọn dẹp vệ sinh với hy vọng cuộc sống sớm ổn định lại.

Song song các lực lượng, ngành Y tế Đắk Lắk đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và vật tư y tế nhằm hỗ trợ y tế cho người dân kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau lũ, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Sở Y tế tỉnh đã yêu cầu tất cả đơn vị trong ngành duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men, vật tư y tế và lực lượng cơ động nhằm sẵn sàng tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cũng như xử lý ngay những tình huống y tế khẩn cấp và các tình huống có thể phát sinh dịch bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cũng đã nhanh chóng thành lập 4 đội đáp ứng nhanh, cung cấp đầy đủ hóa chất Cloramin B, hóa chất diệt muỗi và các vật tư cần thiết để các Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã phía Đông xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau lũ, nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập do xác gia súc, gia cầm phân hủy, nguồn nước bị ô nhiễm và điều kiện ẩm thấp kéo dài dễ phát sinh các bệnh tiêu chảy, bệnh ngoài da và sốt xuất huyết.

Trước tình hình trên, Trung tâm huy động thêm lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên và dân phòng cùng phối hợp xử lý môi trường sau lũ, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh; đồng thời, liên hệ với Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng để xin hỗ trợ thêm hóa chất diệt muỗi, hóa chất khử khuẩn và tăng cường chuyên môn nếu cần thiết.

“Ngổn ngang” bùn đất, rác thải và vật dụng hư hỏng tại các khu dân cư sau lũ. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Đến ngày 22/11, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết và mất tích; hàng ngôi nhà bị ngập, hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại... gây thiệt hại nặng nề.

Bên cạnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, toàn tỉnh đã chuyển và cấp phát 1.170 túi thuốc y tế; kích hoạt 3 tổ lưu động chống dịch với 4 người/tổ và 12 nhân viên đi cùng với Công an, Quân đội tới các điểm nước rút để phun thuốc và khử khuẩn (200 kg hóa chất); chuẩn bị 3 xe cấp cứu và 12 nhân lực sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch khắc phục hậu quả như khắc phục hiện trường, hỗ trợ khẩn cấp dân sinh, phục hồi sản xuất-kinh doanh, khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại và xử lý ô nhiễm môi trường. Đảm bảo thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và an toàn, đưa mọi hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất./.

