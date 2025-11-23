Đắk Lắk: Hỗ trợ người dân 'vùng rốn lũ' Hòa Thịnh gượng dậy sau trận lũ lịch sử

Trận lũ lịch sử vừa qua xảy ra tại Đắk Lắk đã gây thiệt hại, mất mát rất lớn về người và tài sản và có lẽ phải mất nhiều năm sau người dân ở vùng ảnh hưởng mới có thể gượng dậy được. Người dân rất cần sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả từ chính quyền và sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp tục cuộc sống mới sau thiên tai.

Hòa Thịnh là vùng rốn lũ được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua. Mặc dù nước lũ đã rút sâu nhưng để vào được những khu dân cư ở đây, phương tiện chủ yếu vẫn là canô, xuồng.

Sau nhiều ngày bị cô lập do nước lũ dâng cao bủa vây, những ngày này, lực lượng chức năng đã tiếp cận được những khu vực xa nhất để tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo đến tận tay người dân.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu ven sông Bánh Lái. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch là tình trạng chung ở những vùng bị ngập sâu, trong đó có khu dân cư ven sông Bánh Lái. Gương mặt của người dân đều toát lên vẻ mệt mỏi sau những ngày phải bất ngờ gồng mình, chới với với cơn "đại hồng thủy" tràn về trong đêm và kéo dài tiếp trong nhiều ngày.

"Mất hết cả rồi chú ơi. Nước lũ cuốn trôi hết cả. Trong nhà không có gì để ăn," bà Lê Thị Sanh với gương mặt hốc hác nói thất thanh. Ở tuổi gần đất xa trời, lần đầu tiên bà Sanh chứng kiến cơn lũ hung dữ đến như vậy.

Nhận túi quà từ tay cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đưa với từ trên cano xuống, bà Sanh và nhiều người dân không kìm được những giọt nước mắt xúc động.

Trong dòng nước lũ đục ngầu và mênh mông vẫn đang còn bao quanh khu dân cư ven sông Bánh Lái dễ dàng bắt gặp những "con voi" to đùng, thực chất là xác của những con trâu, bò của người dân bị chết nhiều ngày nên trương phình lên. Cả một khối tài sản lớn của người nông dân gói ghém trong những đàn vật nuôi nay đã cuốn theo dòng nước.

Tại những ngôi nhà của người dân nơi đây, những bụi cỏ khô từ thượng nguồn theo dòng lũ vẫn còn bám đầy trên cổng, cây cối. Trên những bức tường vẫn còn in dấu vết của đỉnh lũ phía sát nóc nhà. Người dân lặng lẽ cào bùn non, kéo đồ đạc dính bùn trong nhà ra sát mép nước để rửa.

Lái canô chở những túi quà vào các thôn bị cô lập của xã Hòa Thịnh suốt những ngày qua, Thượng úy Châu Quang Thử (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ anh em trong đơn vị luôn cố gắng tiếp cận những vị trí ở xa nhất, nơi người dân đang rất cần sự giúp đỡ, đồng thời động viên bà con yên tâm, chính quyền địa phương và các đoàn cứu trợ đang tiếp tục vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm vào.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu ven sông Bánh Lái. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngồi trên chiếc canô, Trung tá Trần Tấn Toàn (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ sau khi tham gia khắc phục hậu quả của bão số 13 vừa xong, cán bộ chiến sỹ lại lên đường giúp dân ứng phó với mưa lũ.

Trước đó, anh Toàn cùng đồng đội cũng trực tiếp tham gia di dời hàng chục người dân trong đêm khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh. Chứng kiến những mất mát của bà con vùng lũ, mặc dù xa gia đình nhiều ngày, sức khỏe cũng vơi đi phần nào nhưng anh vẫn cùng đồng đội gắng sức vì còn nhiều bà con nhân dân cần giúp đỡ.

"Gia đình tôi cũng nằm trong vùng rốn lũ. Khi lũ lên, 9 người trong gia đình ở quê, trong đó có bố mẹ già và cháu nhỏ, phải dỡ ngói trèo lên nóc nhà ngồi từ 18 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau trong điều kiện mưa gió để đợi đội cứu hộ đến di chuyển đến nơi an toàn. Thực hiện nhiệm vụ, đến nay, tôi cũng chưa thể ghé qua nhà để xem tình hình thiệt hại ra sao, mặc dù nhiều lần đi tiếp tế lương thực gần đó," Trung tá Trần Tấn Toàn nói.

Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đông Hòa liên tục bị tắc kéo dài hàng chục km nhiều ngày qua. Đến chiều 22/11, nhiều đoàn xe từ thiện với xuồng hơi chuyên dụng đã phải rất vất vả mới len qua được đoạn tắc để hướng về vùng rốn lũ Hòa Thịnh để kịp thời hỗ trợ bà con.

Theo nhiều đoàn từ thiện, trước mắt, tập trung hỗ trợ bà con đồ ăn, nước uống, quần áo, sau đó sẽ hỗ trợ bà con bằng tiền mặt để phục hồi sinh kế sau lũ.

Hiện nay, Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trước mắt cũng như lâu dài. Sẽ phải mất thời gian rất lâu nữa, người dân tỉnh Đắk Lắk mới có thể gượng dậy được sau đợt mưa lũ lịch sử này. Nhưng trong những thời khắc vô vàn khó khăn đó, tinh thần đoàn kết, đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi là động lực để mọi người lấy lại sự lạc quan để cùng nhau bước tiếp./.

Những túi quà mang hơi ấm đến với người dân vùng lũ Đắk Lắk Từng túi quà nhỏ đến tay người dân sinh sống ở những khu dân cư ven sông Bánh Lái, Đắk Lắk lúc này thật sự rất ý nghĩa, bởi họ đã quá mệt mỏi trong nhiều ngày qua.