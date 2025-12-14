Trung Quốc: Cộng đồng người Việt tại Macau gắn kết, hướng về quê hương

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự nỗ lực của các thành viên, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã liên tục gặt hái được nhiều thành công trong quá trình hoạt động, đặc biệt trong công tác từ thiện, quảng bá văn hóa và ngoại giao nhân dân.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, ngày 14/12, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) và Macau đã tổ chức buổi làm việc với đại diện Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau để tổng kết các mặt công tác năm 2025, kết hợp định hướng những nội dung và chương trình hoạt động chính trong năm 2026.



Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh đã biểu dương những thành tựu Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau giành được trong thời gian vừa qua và đây cũng chính là những điểm sáng thành công của hiệp hội, đặc biệt trong công tác từ thiện, quảng bá văn hóa và ngoại giao nhân dân.

Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Bà Lê Đức Hạnh cho biết người Việt Nam là một trong những cộng đồng người nước ngoài có số lượng lớn tại Macau. Trong nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với giới chức chính quyền, Tổng Lãnh sự quán thường nhận được đánh giá cao của sở tại đối với những đóng góp tích cực cho đời sống, xã hội của Macau.

Tổng Lãnh sự quán luôn quan tâm, đề nghị phía bạn tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa đối với cộng đồng người Việt tại đây, kịp thời phản ánh ý kiến của bà con, những bất cập trong quy định xuất nhập cảnh, vấn đề thị thực và chuyển chủ sử dụng lao động… và đề nghị phía bạn tích cực giải quyết theo hướng tạo điều kiện và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho bà con.



Tổng lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh hiện nay không chỉ chính quyền sở tại, mà cả những cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại địa bàn như Tổng Lãnh sự Lào, Campuchia, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp… cũng đều trân trọng, sẵn sàng hỗ trợ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa các bên với Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau.

Đây là sự thành công lớn, khẳng định vai trò và chỗ đứng của hiệp hội trong công tác ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường gắn kết với bạn bè sở tại và quốc tế.



Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho rằng bí quyết thành công của Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau chính là sự đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, "tương thân tương ái," sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên khi sinh sống và làm việc ở xa Tổ quốc.

Do vậy, Ban Chấp hành Hiệp hội nói riêng và hiệp hội nói chung cần tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt kế hoạch sáp nhập các chi hội theo địa phận hành chính mới trong nước tạo thế và lực mới, kết hợp đẩy mạnh công tác truyền thông để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự quán mong muốn hiệp hội sẽ tiếp tục là nơi quy tụ đoàn kết, ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Macau, làm tốt công tác quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam cần cù chịu khó, yêu chuộng hòa bình tới người dân và chính quyền sở tại và bạn bè quốc tế.



Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Dương Trung Đức báo cáo kết quả hoạt động của hiệp hội. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Dương Trung Đức nhấn mạnh phương hướng hoạt động của hiệp hội tới đây sẽ tập trung vào một số trọng tâm chính như tiếp tục giữ vững tôn chỉ hoạt động vì “một cộng đồng người Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn tại Macau,” đẩy mạnh công tác từ thiện hướng về quê hương đất nước, góp phần chung tay cùng đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt.

Bên cạnh đó, hiệp hội cũng sẽ chú trọng thúc đẩy làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, củng cố vững chắc hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế, kết hợp tăng cường tuyên truyền và giáo dục về pháp luật sở tại cho các thành viên cộng đồng để tránh các vụ việc vi phạm đáng tiếc xảy ra.



Giới thiệu thêm về công tác từ thiện, Trưởng Ban từ thiện của Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Nguyễn Thị Tách cho biết trong năm qua khi các cơn bão liên tục đổ bộ vào nước ta gây thiệt hại nghiêm trọng từ Bắc vào Nam, với tinh thần "tương thân tương ái," "lá lành đùm lá rách," cộng đồng người Việt Nam tại Macau đã tổ chức quyên góp 3 lần với số tiền hơn 390 triệu đồng, gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần cùng cả nước chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai.



Đối với công tác tuyên truyền và quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè sở tại và quốc tế, Trưởng Ban văn hóa và nghệ thuật của hiệp hội Lưu Thị Điệp cho biết hiện nay hiệp hội đã thành lập được 19 đội văn nghệ với nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống, thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện hoạt động tập thể của cộng đồng, cũng như hoạt động nghệ thuật công chúng của sở tại, trong đó nhiều chương trình được đánh giá rất cao, gây ấn tượng sâu đậm với bạn bè sở tại và quốc tế, ví dụ như phần trình diễn của cộng đồng người Việt Nam tại Lễ diễu hành Carnival quốc tế Macau hằng năm./.

