Cộng đồng người Việt tại Anh chung tay hỗ trợ trẻ em và phụ nữ vùng cao

Tổ chức Gieo mầm yêu thương (Seeds of Love Foundation) vừa tổ chức sự kiện gây quỹ tại London, quyên góp được 3.500 bảng Anh (122 triệu đồng) để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ở Mèo Vạc, Hà Giang (cũ), nay là xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Bên cạnh mục tiêu từ thiện, chương trình còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè Anh và gắn kết cộng đồng người Việt tại đây hướng về quê hương.

Bà Đào Kim Thư, nhà sáng lập và điều hành tổ chức, cho biết Gieo mầm yêu thương là tổ chức từ thiện Việt Nam thứ hai được cấp phép thành lập tại Anh nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, cũng như tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam và kết nối người Việt ở nước ngoài.

Tổ chức hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ giáo dục, y tế và sinh kế cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam và thúc đẩy bình đẳng, trao quyền cho phụ nữ ở các vùng khó khăn, đồng thời đoàn kết người Việt tại Anh đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Đào Kim Thư mong muốn tổ chức sẽ là nơi để những người con Việt Nam xa xứ gửi gắm tình cảm tới quê hương, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước thông qua các hoạt động thiết thực, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng người Việt tại Anh cũng như người dân bản địa.

Là hoạt động ra mắt của tổ chức, sự kiện gây quỹ gồm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc như trình diễn thời trang dân tộc bởi các em bé người Việt sinh ra tại Anh; biểu diễn nghệ thuật dân tộc; đấu giá trang phục truyền thống Việt Nam; gian hàng ẩm thực và bán đồ lưu niệm gây quỹ.

Sự kiện thu hút khoảng 150 khách tham dự, là đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức của Anh và Việt Nam, cũng như bà con kiều bào sinh sống tại Anh.

Bà Đào Kim Thư cho biết Gieo mầm yêu thương sẽ sử dụng số tiền quyên góp để mua quần áo ấm, giày dép và chăn cho trẻ em tại các điểm trường vùng cao ở Hà Giang; cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh tại các bản xa, nơi điều kiện còn thiếu; thăm hỏi, tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Về lâu dài, tổ chức hướng tới các dự án phát triển bền vững, tập trung vào giáo dục, dạy nghề và phát triển nghề thủ công truyền thống nhằm tạo việc làm ổn định và nguồn thu nhập cho phụ nữ vùng cao.

Bà Đào Kim Thư, người sáng lập Quỹ Hạt giống Yêu thương, trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam trong buổi ra mắt Quỹ. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Là một trong những nhà hảo tâm quyên góp tại sự kiện, ông Trần Minh Hải, Công ty UK links, cho biết sự kiện là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam cũng như kiều bào tại Anh thể hiện lòng biết ơn đối với Tổ quốc cũng như chia sẻ tình cảm với đồng bào ở quê nhà thông qua những hoạt động văn hóa ý nghĩa.

Ông mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức của người Việt như Gieo mầm yêu thương hoạt động tại Anh và trên thế giới để đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.

Tham dự sự kiện, ông Jonathan Rodriguez từ Bộ Khoa học, đổi mới và công nghệ Anh, đánh giá cao hoạt động hỗ trợ trẻ em và phụ nữ ở Việt Nam của Gieo mầm yêu thương.

Ông hy vọng thông qua các hoạt động từ thiện tại Anh, trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn sẽ được giúp đỡ để có điều kiện học tập và cuộc sống tốt hơn.

Ông Rodriguez cho rằng hoạt động gây quỹ là sự kiện ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tại Anh, một cộng đồng luôn nhiệt tình, sẵn sàng đóng góp cho quê hương./.

