Ngôi nhà văn hóa Việt tại Vương quốc Anh: Kết nối kiều bào với cội nguồn

Tọa lạc trong một tòa nhà di sản 117 năm tuổi tại thị trấn Middleton, thành phố Manchester, được xếp hạng bảo tồn quốc gia và thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Edgar Wood, “Saigon Lotus: Ngôi nhà văn hóa Việt-Anh” là sự hòa quyện độc đáo giữa kiến trúc cổ Vương quốc Anh bên ngoài và phong cách trang trí đậm chất văn hóa Việt bên trong, tạo nên cảm giác thân thuộc với mọi du khách người Việt tới thăm.

Chị Phạm Thị Thanh Nhung, chủ nhân và người sáng lập Saigon Lotus, cho biết trung tâm chính thức ra đời vào tháng 10/2024, đúng 10 năm sau khi chi nhánh đầu tiên của Saigon Lotus được thành lập tại Ancoats, Manchester (2014), với một sứ mệnh và tầm nhìn mới: trở thành ngôi nhà văn hóa Việt-Anh tại Manchester, nơi kết nối cộng đồng kiều bào với cội nguồn dân tộc, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Từ một nhà hàng ẩm thực thuần Việt chuyển mình thành một trung tâm văn hóa cộng đồng với thiết kế giản dị, song mang đậm nét văn hóa Việt Nam truyền thống với những bức tranh phong cảnh phố cổ Hội An, phố cổ Hà Nội, chợ Bến Thành, cầu Tràng Tiền Huế vẽ bằng tay lên những chiếc nón lá Việt Nam, đèn lồng Hội An và đồ mây tre trang trí trên bức tường làm bằng mây theo hình bản đồ Việt Nam, góc check-in phố cổ Hội An, cùng bộ bàn ghế gỗ chạm trổ hoa văn truyền thống Việt, Saigon Lotus tạo nên một không gian văn hóa đầy ý nghĩa, không chỉ là nơi hội tụ cộng đồng người Việt tại Manchester mà còn thu hút sự quan tâm sâu sắc của bạn bè tại Anh và du khách quốc tế đến thành phố Manchester.

Ý tưởng thành lập Saigon Lotus hình thành sau nhiều năm chị Phạm Thị Thanh Nhung bôn ba học tập, bươn trải tại Anh với nỗi niềm sâu nặng dành cho quê hương, văn hóa cội nguồn và khát vọng gìn giữ và truyền lửa cho thế hệ sau ở trên miền đất mới.

Từng là một “công dân toàn cầu,” đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu do Liên hợp quốc tổ chức tháng 10/2006 tại New York (Mỹ), được vinh danh với sứ mệnh “Phát ngôn viên về các mục tiêu phát triển bền vững” và hơn 2 thập kỷ học tập, sinh sống và làm việc tại Anh, chị Nhung hiểu rõ ý nghĩa và sự cần thiết phải kết nối các thế hệ với cội nguồn dân tộc Việt thông qua văn hóa, truyền thống, gia đình.

Đây cũng là sự tri ân, tưởng nhớ tới người bạn thân nhất của chị là Thuong Nguyen Sobey, người đã đồng hành sát cánh cùng chị trong hành trình vì cộng đồng từ những ngày đầu tiên, chị Thuong Nguyen Sobey, sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, qua đời năm 2015 vì bệnh ung thư vú.

Sự kiện nổi bật gần đây là đêm nhạc gây quỹ ung thư cho bệnh nhân Việt Nam “Open Mic Charity Event,” thu hút hơn 30 khách quốc tế, bao gồm Sir Alan Godsob, nguyên thị trưởng Rochdale, và 6 đại diện từ các đảng chính trị Anh. Sự hiện diện của các nhân vật chính trị này là minh chứng cho sự công nhận và ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương đối với những đóng góp cộng đồng của Saigon Lotus.

Bên cạnh đó, Saigon Lotus còn giới thiệu nền ẩm thực phong phú, tinh tế và độc đáo của Việt Nam qua những món ăn truyền thống, ẩm thực đường phố trứ danh được phục vụ trong các sự kiện cộng đồng như lễ hội Trung Thu ngày 4/10 vừa qua.

Các buổi thực hành làm lồng đèn truyền thống, cuộc thi gói chả nem, gỏi cuốn và bánh chưng của trung tâm cũng góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo lời kể của chị Nhung, để mang những tác phẩm thủ công mỹ nghệ đậm chất Việt Nam đến Manchester, cách đây 10 năm, chị đã vượt hàng nghìn cây số, từ Việt Nam đến những con đường làng gập ghềnh ở phía Bắc Hà Nội, nơi các nghệ nhân bậc thầy vẫn lưu giữ nghề truyền thống.

Tại đây, chị gặp một nghệ nhân tài năng hơn 90 tuổi, người từng được vinh danh trong nước và quốc tế về tài nghệ tinh xảo của ông với các sản phẩm mây tre độc đáo.

Với đôi tay tài hoa, ông đã tỉ mỉ tạo nên những chiếc giỏ tre, hộp mây và vật phẩm mây tre đan thủ công.

Sau 10 năm lưu giữ và bảo tồn cẩn thận, ngày 3/4/2025, các sản phẩm văn hóa ý nghĩa của người nghệ nhân già Việt Nam tài năng đã chính thức được trưng bày trang trọng tại Saigon Lotus.

Trong khoảnh khắc trao những tác phẩm ấy, người nghệ nhân với đôi mắt sáng ngời và nụ cười phúc hậu đã chia sẻ ước nguyện: “Tôi mong những món thủ công này sẽ tiếp tục kết nối các thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế với vẻ đẹp và niềm tự hào về di sản Việt Nam, ngay cả khi tôi không còn nữa.”

Ước mơ ấy hôm nay đã trở thành hiện thực tại Saigon Lotus, nơi các vật phẩm thủ công không chỉ là niềm tự hào của người Việt mà còn được bạn bè quốc tế trân quý và tôn vinh.

Bên cạnh sứ mệnh lan tỏa văn hóa, tại Saigon Lotus, chị Nhung còn tập trung đào tạo thế hệ trẻ với các kỹ năng sống, tư duy phát triển, trí tuệ cảm xúc và khả năng diễn thuyết. Chị chia sẻ: “Tôi muốn giúp các em tin vào bản thân, trở thành những công dân toàn cầu tự tin, giàu lòng trắc ẩn."

Sáng kiến “Đọc sách cùng tôi” (Reading With Me), một phong trào do chị Nhung và các cộng sự đồng sáng lập và tài trợ bởi Saigon Lotus, khuyến khích trẻ em xây dựng thói quen đọc sách từ bé nhằm phát triển tư duy phản biện, sự đồng cảm và khả năng ngôn ngữ vượt trội. Đồng thời, các con học tư duy cầu tiến giúp các con trở nên kiên cường hơn khi phải đối mặt với những áp lực vô hình từ thế giới số.

Các hoạt động như cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh quốc tế, tranh biện, giải thưởng tài năng trẻ và vinh danh tấm gương sống tử tế trong cộng đồng của Saigon Lotus đã giúp hàng trăm trẻ em và thanh niên từ Việt Nam, Anh, châu Âu và Mỹ phát triển tư duy sống tử tế, sống với lòng biết ơn, tự tin, bản lĩnh và phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Saigon Lotus không chỉ là nơi bảo tồn di sản mà còn là trung tâm nuôi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ.

Trung tâm tự hào trao học bổng và cơ hội thực tập hưởng lương cho các bạn trẻ tại Middleton và Manchester trong lĩnh vực giao tiếp với khách hàng, kỹ năng pha chế và đào tạo bếp nấu món Việt, cùng các khóa học kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo hướng các con sống khỏe hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày ngay tại Saigon Lotus, giúp các em phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi.

Các dự án tình nguyện định kỳ không chỉ tạo bầu không khí tràn ngập lòng tốt và tinh thần cộng đồng, mà còn mang lại những bài học quý giá cho chính những người tham gia.

Chị Nhung chia sẻ: “Saigon Lotus là ngôi nhà của lòng biết ơn, sự hào phóng và tình yêu thương.” Chị cho biết: “Mỗi sự kiện, mỗi dự án đều là cơ hội để chúng tôi kết nối, chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau. Đó là nhịp đập của Saigon Lotus, là tinh thần mà tôi trân trọng nhất.”

Một buổi biểu diễn âm nhạc tại trung tâm thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của du khách. (Nguồn: TTXVN phát)

Saigon Lotus không chỉ là một nhà hàng Việt, mà còn là ngôi nhà chung, là trung tâm văn hóa và nghệ thuật Việt Nam-Vương quốc Anh sống động, nơi tinh thần và nét đẹp văn hóa, sự hiếu khách cùng tinh thần cộng đồng của con người Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ.

Từ những món ăn thuần Việt, những tác phẩm thủ công đậm chất truyền thống, đến các dự án tình nguyện và giáo dục, Saigon Lotus đã biến ước mơ của người nghệ nhân già và ước mơ của chính chị Nhung thành hiện thực: một không gian nơi văn hóa Việt Nam được tôn vinh, kết nối các thế hệ và chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.

Từ Manchester, Saigon Lotus thắp sáng ngọn đèn văn hóa Việt, để mỗi người con xa xứ khi bước vào đều thấy bóng dáng quê hương, và bạn bè quốc tế khi rời đi đều mang theo trong tim một chút hồn Việt.

“Saigon Lotus: Ngôi nhà văn hóa Việt-Anh” đang viết tiếp câu chuyện về niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Với sự đồng hành của cộng đồng, trung tâm sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa, mang vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với thế giới./.

