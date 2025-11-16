Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 lần đầu tiên tại Nhật Bản

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), ngày 16/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản và Đại hội Thể dục Thể thao người Việt Nam tại Kyushu năm 2025.”



Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; đồng thời triển khai Đề án thí điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.



Sự kiện có sự tham gia của bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka; cùng toàn thể cán bộ và nhân viên Tổng lãnh sự quán; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu; đại diện Ban Quốc tế tỉnh Fukuoka, Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Fukuoka.



Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết và Đại hội thể dục thể thao nhằm phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và khu vực Kyushu nói riêng; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản; kết hợp giao lưu văn hóa - thể thao, lan tỏa bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu đoàn kết, hội nhập, phát triển và hướng về quê hương, đất nước.

Việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết tại Kyushu không chỉ là một sinh hoạt cộng đồng, mà còn là dịp củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi kiều bào.



Kiều bào cùng nhau chụp ảnh sau khi xác lập kỷ lục. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Điểm nhấn xúc động nhất của ngày hội là khoảnh khắc hơn 1.000 người Việt Nam đồng loạt tiến vào đội hình, tạo thành Lá cờ đỏ sao vàng gồm 3 nhóm lớn với 15 khối đại diện cho 15 thành phần cộng đồng. Đại diện Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld) đã trao bằng xác lập kỷ lục “Sự kiện xếp hình Quốc kỳ Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng người tham gia đông nhất” cho Hội người Việt Nam tại Fukuoka và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.



Bày tỏ xúc động khi chứng kiến sự hội tụ chưa từng có của cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu, ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội - cho biết sự kiện vừa là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu, vui chơi, vừa là cơ hội khẳng định điều thiêng liêng: dù sống xa Tổ quốc, mỗi người Việt Nam vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, vẫn giữ trái tim hướng về quê hương. Lá cờ không chỉ là biểu tượng của Việt Nam mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, của lòng tự hào và của sức mạnh cộng đồng.



Ông Nguyễn Duy Anh khẳng định ngày hội Đại đoàn kết mỗi năm không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là nơi thắt chặt tình thân, gắn kết các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và thế hệ trẻ, để người Việt Nam ở nước ngoài luôn tìm thấy một ngôi nhà chung.



Cũng tại sự kiện, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cộng đồng, củng cố tinh thần đoàn kết, phát triển phong trào hội đoàn và đóng góp tích cực vào hoạt động lưu giữ văn hóa - tiếng Việt tại Nhật Bản.

Các phần thưởng nhằm ghi nhận nỗ lực của các hội đoàn, doanh nghiệp, nhóm tình nguyện viên và cá nhân kiều bào đã đồng hành trong nhiều năm, tích cực hỗ trợ đời sống tinh thần, pháp lý, giáo dục và văn hóa cho người Việt tại Kyushu. Đây cũng là sự khích lệ để cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, đoàn kết và hội nhập sâu rộng tại Nhật Bản.



Đại hội Thể dục Thể thao cũng thu hút đông đảo người Việt tham gia với các môn kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức, ném còn, đá cầu và Giải bóng đá Kyushu lần thứ II. Các gian hàng ẩm thực Việt Nam và khu vui chơi đã tạo nên bầu không khí rộn ràng suốt sự kiện.



Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Kyushu 2025 không chỉ là một hoạt động cộng đồng quy mô lớn, mà còn là biểu tượng của tinh thần Việt Nam trên đất nước Nhật Bản. Từ lá Quốc kỳ được xếp bởi 1.000 người Việt đến những tiếng hô đồng thanh vang giữa bầu trời Fukuoka, sự kiện đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về tình yêu quê hương và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc./.

