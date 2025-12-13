Ấn Độ nới quy định cấp thị thực cho chuyên gia Trung Quốc

Ấn Độ đã đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp thị thực làm việc cho chuyên gia Trung Quốc, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm cải thiện quan hệ song phương và thu hút đầu tư từ Trung Quốc cũng như giải quyết tình trạng chậm trễ kéo dài nhiều năm, gây tổn thất lớn cho sản xuất trong nước.

Theo hai quan chức Ấn Độ, nước này đã bỏ một bước thẩm định và kiểm tra chi tiết hồ sơ xin thị thực của công dân Trung Quốc, qua đó giúp rút ngắn thời gian xét duyệt xuống còn chưa đầy 1 tháng.

Theo ước tính của Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát (Observer Research Foundation - ORF), việc siết thị thực trước đây khiến ngành điện tử Ấn Độ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD trong 4 năm.

Các doanh nghiệp ngành điện tử của Trung Quốc như Xiaomi từng gặp khó khăn trong việc đưa kỹ sư sang Ấn Độ, trong khi ngành năng lượng mặt trời của Ấn Độ cũng thiếu hụt lao động lành nghề.

Động thái nới lỏng thị thực diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi tìm cách tăng cường quan hệ với Bắc Kinh theo hướng ổn định hơn trong bối cảnh New Delhi vẫn đang nỗ lực thực hiện các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nhằm tiến tới thỏa thuận toàn diện sau khi Washington áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ đang đẩy mạnh năng lực sản xuất ở hầu hết các phân khúc, từ thành phẩm tới linh kiện và bán thành phẩm.

Trong nỗ lực này, Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, kể cả đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Ấn Độ thời gian gần đây cũng nới lỏng quy định lao động nhằm thu hút thêm dòng vốn quốc tế./.

