Ấn Độ và Trung Quốc nối lại đàm phán biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các chỉ huy quân sự cấp cao của Ấn Độ và Trung Quốc vừa tiến hành vòng đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 23 tại điểm gặp Moldo-Chushul, phía Ấn Độ, nhằm thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đây là cuộc tiếp xúc cấp tướng đầu tiên tại Khu vực phía Tây kể từ vòng đối thoại của các Đại diện đặc biệt vào tháng 8 năm nay.

Cuộc họp diễn ra trong “bầu không khí thân thiện và xây dựng,” phản ánh nỗ lực duy trì đối thoại và giảm thiểu căng thẳng biên giới.

Hai bên ghi nhận tiến triển đạt được kể từ vòng đàm phán lần thứ 22 (tháng 10/2024), đồng thời nhất trí rằng hòa bình và ổn định cơ bản đã được duy trì tại các khu vực biên giới.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc cam kết tiếp tục trao đổi qua các kênh quân sự và ngoại giao để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tránh leo thang tình hình.

Trong tuyên bố ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai bên đã “thảo luận tích cực và chuyên sâu” việc quản lý khu vực phía Tây LAC, trên cơ sở “sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước.”

Hai bên nhất trí tiếp tục liên lạc và đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao nhằm cùng bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ.

Cuộc gặp được xem là bước tiến mới trong chuỗi đối thoại quân sự cấp cao giữa New Delhi và Bắc Kinh, hướng tới giải quyết căng thẳng kéo dài từ cuộc đối đầu biên giới năm 2020 tại Đông Ladakh - vụ việc khiến binh sĩ hai bên thương vong và quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 40 năm.

Tuy nhiên, tình hình đã dần được cải thiện sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga) năm 2024, cùng với vòng đối thoại Đại diện đặc biệt lần thứ 24 vào tháng 8, trong đó hai nước thống nhất thành lập Nhóm công tác thuộc Cơ chế tham vấn và phối hợp liên quan đến các vấn đề biên giới (WMCC) để thúc đẩy quản lý biên giới hiệu quả và duy trì ổn định lâu dài./.

Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí về quản lý biên giới thông qua các đại diện đặc biệt Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết hai bên đã nhất trí về việc quản lý biên giới tốt hơn thông qua các đại diện đặc biệt, điều này đã giúp duy trì hòa bình và ổn định sau khi quân đội rút lui.