Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí về quản lý biên giới thông qua các đại diện đặc biệt

Ngày 31/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Truyền thông Ấn Độ cho biết tại cuộc gặp, Thủ tướng Modi cho biết quan hệ giữa hai nước đã tìm thấy hướng đi tích cực và Ấn Độ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và sự nhạy cảm của nhau. Ông lưu ý cả hai bên đã nhất trí về việc quản lý biên giới tốt hơn thông qua các đại diện đặc biệt, điều này đã giúp duy trì hòa bình và ổn định sau khi quân đội rút lui.

Ông Modi cũng tuyên bố các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang được nối lại, giúp việc đi lại giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác, ông cho hay phúc lợi của khoảng 2,8 tỷ người dân có liên quan mật thiết đến quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi chúc mừng Trung Quốc vì đã tổ chức SCO lớn nhất trong năm nay.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh Thủ tướng Modi đến Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO. Ông nhấn mạnh sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa để định hướng mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai trong số những quốc gia văn minh nhất, hai quốc gia đông dân nhất thế giới và là một phần của Nam Bán cầu. Do đó, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình.

Thủ tướng Modi đã tới Trung Quốc vào ngày 30/8 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia này kể từ khi quan hệ song phương xấu đi sau các vụ đụng độ biên giới giữa binh sĩ hai nước năm 2020. Chuyến thăm được cho là thể hiện nỗ lực của Ấn Độ trong việc tái thiết quan hệ với Trung Quốc.

Trong năm nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường các chuyến thăm chính thức và thảo luận về việc nới lỏng một số hạn chế thương mại cũng như việc đi lại qua biên giới. Tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh đã cho phép các tín đồ Ấn Độ hành hương tới những địa điểm linh thiêng ở Tây Tạng.

Đầu tháng 8 này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tới New Delhi. Cả hai chính phủ cam kết nối lại các cuộc đàm phán biên giới, đồng thời khôi phục việc cấp thị thực và các chuyến bay thẳng./.

Tín hiệu tích cực trong quan hệ song phương Trung Quốc-Ấn Độ Việc duy trì đối thoại biên giới và cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế được xem là dấu hiệu quan trọng cho thấy Bắc Kinh và New Delhi đang củng cố lòng tin, tạo nền tảng cho quan hệ ổn định lâu dài.