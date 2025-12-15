Vụ tấn công ở Australia: Công bố mối liên quan bất ngờ giữa hai nghi phạm

Ngày 15/12, cảnh sát Australia cho biết 2 tay súng bị cáo buộc là thủ phạm trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do Thái tại Sydney xảy ra trước đó 1 ngày là hai cha con.

Người cha, 50 tuổi, đã bị bắn hạ tại hiện trường, trong khi người con trai 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Cuộc điều tra đang được tiếp tục, trong khi đó, cảnh sát đã được tăng cường tại các cộng đồng Do Thái.

Theo thông tin cập nhật của cảnh sát Australia, đã có 16 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 14 người thiệt mạng tại hiện trường.

Ít nhất 40 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do Thái, được tổ chức trên bãi biển Bondi ở Sydney, trong ngày đầu tiên của Lễ Hanukkah - lễ hội tôn vinh phép màu của hòa bình và ánh sáng chiến thắng bóng tối.

Trong số các nạn nhân bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, có 5 người trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10-87. Đây là vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm qua ở quốc gia Châu Đại Dương này.

Sau vụ tấn công trên, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối hận thù tôn giáo và kêu gọi đoàn kết trước bạo lực.

Tổng thống Donald Trump khẳng định cộng đồng Do Thái tại Mỹ không nên lo sợ sự an toàn của mình khi cử hành lễ Hanukkah.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp bang New South Wales làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sydney, Australia ngày 14/12/2025. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Trong buổi tiếp tân mừng Giáng Sinh tại Nhà Trắng vào cùng ngày, Tổng thống Trump đã dành những lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân của 3 vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra vào cuối tuần, gồm vụ xả súng tại Đại học Brown (bang Rhode Island, Mỹ), vụ khủng bố trong lễ Hanukkah tại Australia và cuộc tấn công khiến 3 công dân Mỹ thiệt mạng tại Syria.

Đề cập đến vụ tấn công tại Sydney trong dịp Hanukkah, Tổng thống Trump lên án đây là hành vi bài Do Thái thuần túy, cướp đi tính mạng của nhiều người.

Ông khẳng định Mỹ sẽ không im lặng trước hận thù tôn giáo và nhấn mạnh việc cử hành Hanukkah một cách công khai và tự hào chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất trước khủng bố.

Dù buổi lễ được tổ chức để mừng Giáng Sinh, Tổng thống Trump kêu gọi người dân Mỹ cùng tôn vinh Hanukkah, xem đây là hành động khẳng định tình đoàn kết trước bạo lực.

Theo ông, ánh sáng của niềm tin và truyền thống sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi khủng bố.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án vụ xả súng đẫm máu nhằm vào lễ kỷ niệm của người Do Thái tại Sydney.

Trong khi đó, theo đài truyền hình Kan của Israel, cơ quan tình báo Israel Mossad đã nhiều lần cảnh báo Australia về các mối đe dọa đối với cộng đồng Do Thái tại nước này.

Tuy nhiên, ông Mal Lanyon, Cảnh sát trưởng bang New South Wales, nơi xảy ra vụ tấn công, đã phủ nhận việc có cảnh báo cụ thể. Ông nhấn mạnh: “Nếu cảnh sát có thông tin tình báo cho thấy có nguy cơ xảy ra với cộng đồng hoặc sự kiện này, chúng tôi đã có những hành động quyết liệt hơn."

Về phần mình, cùng ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia Australia, lên án vụ tấn công. Ông khẳng định: “Đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào người Do Thái trong ngày đầu tiên của lễ Hanukkah, vốn lẽ ra phải là một ngày của niềm vui, một lễ kỷ niệm đức tin."

Cùng ngày, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi lên án mạnh mẽ vụ tấn công, tái khẳng định lập trường kiên định của GCC bác bỏ mọi hình thức bạo lực, cực đoan và khủng bố, những hành động nhằm gây bất ổn an ninh và ổn định, trái ngược với các giá trị và nguyên tắc nhân đạo.

Ông Albudaiwi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của các nạn nhân trong vụ khủng bố này, đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục.

Theo phóng viên TTXVN tại Vùng Vịnh, Bộ Ngoại giao Iran, Qatar cũng lên án vụ tấn công khủng bố tại lễ hội Hanukkah ở Sydney, Australia, khẳng định việc kiên quyết chống lại bạo lực, khủng bố và các hành vi tội phạm.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân và nhấn mạnh lập trường kiên định của New Delhi với chính sách “không khoan nhượng” với khủng bố, tái khẳng định sự ủng hộ cuộc đấu tranh toàn cầu nhằm chống lại mọi hình thức và biểu hiện của bạo lực cực đoan.

Theo Thủ tướng Modi, các hành động khủng bố nhằm vào dân thường vô tội là không thể chấp nhận và cần bị lên án mạnh mẽ./.

Người khống chế đối tượng nổ súng tại Australia được ngợi ca là người hùng Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây, mặc áo trắng, đã lao về phía một người đàn ông mặc áo tối màu đang cầm súng trường ở bãi đậu xe.