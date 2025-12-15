Người khống chế đối tượng nổ súng tại Australia được ngợi ca là người hùng

Một người dân được ghi lại hình ảnh khống chế và tước vũ khí của một đối tượng vũ trang trong vụ tấn công đẫm máu ngày 14/12 trên bãi biển Bondi ở thành phố Sydney (Australia) đã được ca ngợi là người hùng, khi hành động của anh được cho đã cứu sống rất nhiều người khác.

Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một người đàn ông, được truyền thông sở tại xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây, mặc áo trắng, đã lao về phía một người đàn ông mặc áo tối màu đang cầm súng trường ở bãi đậu xe.

Al Ahmed đã vật ngã đối tượng có vũ trang này từ phía sau, giằng lấy súng trước khi chĩa súng ngược lại về phía đối tượng.

Hình ảnh sau đó cho thấy đối tượng mặc áo tối màu đã lùi về phía một cây cầu nơi một tay súng khác đang mai phục, trong khi al Ahmed đặt súng xuống đất.

Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, đã ca ngợi al Ahmed là "người hùng thực sự,'' khẳng định đoạn video ghi lại hình ảnh trên là "cảnh tượng không thể tin được nhất mà tôi từng xem.''

"Nhờ lòng dũng cảm của anh ấy mà rất nhiều người sống sót trong tối nay," ông Minns nói thêm.

Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã ca ngợi hành động của những người dân Australia đã "lao vào nguy hiểm để giúp đỡ người khác.''

Phát biểu họp báo, Thủ tướng Albanese nói: "Những người dân Australia này là những anh hùng và lòng dũng cảm của họ đã cứu sống nhiều người.''

Nhiều tài khoản mạng xã hội khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với hành động của anh al Ahmed.

"Hầu hết mọi người đều chạy trốn khỏi nguy hiểm, nhưng người đàn ông này... không phải là một trong số đó,” một tài khoản viết trên nền tảng X.

“Người đàn ông Australia này đã cứu vô số mạng sống bằng cách tước súng khỏi tay một trong những đối tượng khủng bố ở bãi biển Bondi. Người hùng,'' một tài khoản khác viết.

Theo thông báo của cảnh sát sở tại, một nghi can đã bị tiêu diệt và một đối tượng khác đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ xả súng tại một sự kiện trên bãi biển kỷ niệm ngày lễ Hanukkah của người Do Thái.

Hiện cảnh sát Australia cũng đang điều tra xem liệu có tay súng thứ ba liên quan đến vụ việc hay không./.

