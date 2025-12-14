Mỹ: Xả súng tại Đại học Brown,íÍt nhất 2 người chết, 8 người nguy kịch

Nhà chức trách địa phương cho biết 2 người thiệt mạng và 8 nạn nhân khác bị thương nặng trong vụ xả súng xảy ra vào chiều 13/12 (giờ địa phương) tại Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, khu vực Đông Bắc nước Mỹ.

Nghi can gây ra vụ xả súng vẫn đang lẩn trốn.

Phát biểu họp báo, Thị trưởng Providence - ông Brett Smiley - nêu rõ: “Tôi có thể xác nhận đã có 2 người đã thiệt mạng chiều nay (13/12), và 8 người khác đang ở trong tình trạng nguy kịch… Hiện tại, chúng tôi chưa bắt giữ được đối tượng xả súng.”

Về phần mình, cơ quan cảnh sát thành phố Providence cho biết “nhiều người đã bị bắn trong khu vực Đại học Brown,” hoạt động điều tra đang diễn ra, đồng thời yêu cầu mọi người “trú ẩn tại chỗ hoặc tránh khu vực này cho đến khi có thông báo mới.”

Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo vắn tắt về vụ việc mà ông gọi là “khủng khiếp,” đồng thời kêu gọi “cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương rất nặng.”

Trước đó, khoảng 16h20 chiều, các sinh viên tại Đại học Brown nhận được tin nhắn cảnh báo về 1 đối tượng xả súng trong khuôn viên trường.

Cảnh báo từ Đại học Brown hướng dẫn họ khóa cửa, tắt chuông điện thoại và ẩn nấp cho đến khi có thông báo mới. Tin nhắn cũng khuyến cáo các sinh viên chạy trốn hoặc chống trả như biện pháp cuối cùng để tự vệ.

Theo cảnh sát, đối tượng xả súng đã tấn công tòa nhà Barus & Holley nằm trong khuôn viên Đại học Brown, nơi đang diễn ra các kỳ thi. Nghi can là một nam giới trong bộ trang phục màu đen.

Nhà chức trách địa phương hiện chưa thể công bố những chi tiết liên quan đến các nạn nhân, trong đó có thông tin về việc liệu họ có phải là sinh viên hay không.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các lực lượng chức năng liên bang khác đã có mặt tại hiện trường./.

