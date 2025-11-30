Mỹ: Xả súng tại buổi họp mặt gia đình ở California, nhiều người thương vong

Cảnh sát Mỹ cho biết bốn người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một buổi họp mặt gia đình tại thành phố Stockton, phía Bắc bang California, vào tối 29/11 theo giờ địa phương, tức sáng 30/11 theo giờ Việt Nam.

Phát biểu họp báo tại hiện trường, người phát ngôn của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Joaquin, bà Heather Brent, cho biết các nạn nhân, trong đó có cả trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây có thể là một "vụ việc có chủ đích."

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân, Phó Thị trưởng Stockton Jason Lee cho hay vụ nổ súng xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật của trẻ em.

Hiện nhà chức trách đang nỗ lực xác định nghi phạm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Kho lưu trữ thông tin bạo lực súng đạn của Mỹ (GVA), vụ việc ở Stockton là một trong tổng số 504 vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại nước này kể từ đầu năm đến nay. GVA định nghĩa xả súng hàng loạt là sự việc có từ bốn người trở lên bị bắn, không tính nghi phạm./.

