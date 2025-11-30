Đời sống

Mỹ: Xả súng tại buổi họp mặt gia đình ở California, nhiều người thương vong

Nhà chức trách cho hay vụ xả súng tại buổi họp mặt gia đình ở thành phố Stockton vào tối 29/11 (giờ địa phương) đã khiến hơn chục người thương vong, và đây có thể là một "vụ việc có chủ đích."

Phan An
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở thị trấn Cetinje thuộc khu vực Tây Nam Montenegro, ngày 1/1/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở thị trấn Cetinje thuộc khu vực Tây Nam Montenegro, ngày 1/1/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Cảnh sát Mỹ cho biết bốn người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một buổi họp mặt gia đình tại thành phố Stockton, phía Bắc bang California, vào tối 29/11 theo giờ địa phương, tức sáng 30/11 theo giờ Việt Nam.

Phát biểu họp báo tại hiện trường, người phát ngôn của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Joaquin, bà Heather Brent, cho biết các nạn nhân, trong đó có cả trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây có thể là một "vụ việc có chủ đích."

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân, Phó Thị trưởng Stockton Jason Lee cho hay vụ nổ súng xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật của trẻ em.

Hiện nhà chức trách đang nỗ lực xác định nghi phạm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Kho lưu trữ thông tin bạo lực súng đạn của Mỹ (GVA), vụ việc ở Stockton là một trong tổng số 504 vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại nước này kể từ đầu năm đến nay. GVA định nghĩa xả súng hàng loạt là sự việc có từ bốn người trở lên bị bắn, không tính nghi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xả súng ở Mỹ #Bạo lực súng đạn #bạo lực súng đạn tại Mỹ Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân xếp hàng vào hội chợ Giáng sinh ở Chicago. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngắm tuyết đầu mùa tại thành phố Chicago của Mỹ

Ngày 29/11, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, tuyết đầu mùa luôn mang đến cho Chicago một vẻ đẹp rất riêng vừa quen thuộc, vừa khiến lòng người xao xuyến như lần đầu được chạm vào mùa Đông.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Làm thế nào để tránh tăng cân vào mùa Đông?

Mùa Đông khiến chúng ta rất dễ tăng cân vì thích cuộn tròn trong chăn, ít vận động và thèm ăn hơn. Vậy làm thế nào để vòng eo của chúng ta không "phình" ra và chiếc kim trên bàn cân không nhích thêm?