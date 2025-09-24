Mỹ: Xả súng tại thành phố Dallas, nhiều người thương vong

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết nhiều người thương vong trong một vụ xả súng xảy ra ngày 24/8 tại cơ sở tạm giữ người nhập cư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại thành phố Dallas, bang Texas.



Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, bà Noem xác nhận nhiều người thương vong do vụ xả súng và thông tin chi tiết vẫn đang được cập nhật. Đối tượng tấn công đã nổ súng tự sát.

Trong khi đó, kênh truyền hình Fox4 đưa tin ít nhất 3 người bị thương do vụ việc.



Hiện chưa rõ động cơ xả súng. Thời gian gần đây, các vụ tấn công nhắm vào nhân viên ICE đang gia tăng.

Ngày 4/7, sự việc tương tự xảy ra tại một trung tâm tạm giữ người nhập cư tại thành phố Alvarado, cũng ở bang Texas, khiến 1 sỹ quan cảnh sát bị thương. Ít nhất 11 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ này./.

