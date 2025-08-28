Đời sống

Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ khiến 2 học sinh thiệt mạng

Đối tượng xả súng khoảng 20 tuổi mặc đồ đen đã bắn loạn xạ từ cửa sổ bên ngoài vào các học sinh đang ngồi dự một lễ Thánh tại Trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, sau đó y tự sát.

Khu vực xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: AFP)
Ngày 27/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 2 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường tiểu học ở phía Nam thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Đây là vụ bạo lực kinh hoàng ngay đầu năm học mới tại Mỹ.

Đối tượng xả súng khoảng 20 tuổi mặc đồ đen đã bắn loạn xạ từ cửa sổ bên ngoài vào các học sinh đang ngồi dự một lễ Thánh tại Trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, sau đó y tự sát.

Hai nạn nhân tử vong gồm một em 8 tuổi và một em 10 tuổi.

Giới chức địa phương cho biết kẻ tấn công mang theo một súng trường, một súng săn và một súng ngắn.

Hiện lực lượng chức năng đang xác định động cơ của đối tượng này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, chính quyền thành phố Minneapolis thông báo: "Hiện không còn mối đe dọa đối với cộng đồng."

Vụ xả súng xảy ra hai ngày sau khi Trường Công giáo Annunciation tư thục với khoảng 395 học sinh theo học bắt đầu năm học mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được báo cáo về vụ việc và cho biết FBI đã có mặt tại hiện trường.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc với chính quyền địa phương liên quan vụ xả súng.

Các vụ xả súng tại trường học xảy ra nhiều ở Mỹ, gây ra các cuộc tranh luận liên tục về luật kiểm soát súng và an toàn trường học.

Giới chức Mỹ đã ghi nhận có trên 140 vụ việc như vậy kể từ đầu năm nay./.

