Xả súng đẫm máu tại Ecuador khiến 7 người thiệt mạng

Một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas (Tây Bắc Ecuador) trong ngày 17/8, khiến 7 người thiệt mạng.

Theo truyền thông địa phương, một nhóm tay súng mặc đồ đen đã bất ngờ ập vào một phòng chơi billiard ở thành phố Santo Domingo, thủ phủ tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas, và nã súng vào những người có mặt tại đây.

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong số các nạn nhân có một cựu cảnh sát và một đối tượng được cho là thủ lĩnh băng nhóm tội phạm có biệt danh “Rasta.”

Tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas nằm giữa dãy Andes và bờ biển Thái Bình Dương, đồng thời là điểm giao thoa của nhiều tuyến đường buôn bán ma túy.

Khu vực này thời gian qua đã liên tục chứng kiến các vụ bạo lực do xung đột giữa các băng nhóm./.

Xả súng tại hộp đêm ở Ecuador, 11 người thương vong Cảnh sát cho biết 7 nạn nhân, trong độ tuổi từ 20-40, đã tử vong tại chỗ và nạn nhân thứ tám đã qua đời tại bệnh viện. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ xả súng.