Thế giới

Châu Mỹ

Xả súng đẫm máu tại Ecuador khiến 7 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas, Tây Bắc Ecuador, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có cựu cảnh sát và thủ lĩnh băng nhóm tội phạm, làm dấy lên lo ngại bạo lực leo thang.

Thanh Phương
Một cảnh sát đứng gác trong một chiến dịch an ninh ở Guayaquil, Ecuador. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Một cảnh sát đứng gác trong một chiến dịch an ninh ở Guayaquil, Ecuador. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas (Tây Bắc Ecuador) trong ngày 17/8, khiến 7 người thiệt mạng.

Theo truyền thông địa phương, một nhóm tay súng mặc đồ đen đã bất ngờ ập vào một phòng chơi billiard ở thành phố Santo Domingo, thủ phủ tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas, và nã súng vào những người có mặt tại đây.

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong số các nạn nhân có một cựu cảnh sát và một đối tượng được cho là thủ lĩnh băng nhóm tội phạm có biệt danh “Rasta.”

Tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas nằm giữa dãy Andes và bờ biển Thái Bình Dương, đồng thời là điểm giao thoa của nhiều tuyến đường buôn bán ma túy.

Khu vực này thời gian qua đã liên tục chứng kiến các vụ bạo lực do xung đột giữa các băng nhóm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xả súng #Ecuador #thương vong #Bạo lực Ecuador
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu vực bị tàn phá do mưa lớn tại Muzaffarabad thuộc Azad Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 15/8/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Bão Erin mạnh lên mức tối đa chỉ trong 24 giờ

Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương, vốn được dự báo sẽ đặc biệt khắc nghiệt; dự báo Erin sẽ gây mưa to, gió lớn tại nhiều đảo ở Caribe, nhưng sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Tàu chở hàng hóa cập cảng Vizhinjam ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Mỹ hoãn đàm phán thương mại với Ấn Độ

Các nguồn thạo tin cho biết chuyến công tác của nhóm đàm phán thương mại Mỹ tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị hủy và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh sang một lịch trình mới.

(Ảnh: Getty images)

Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Apple thiên vị OpenAI

Ông Elon Musk cho biết Apple đã khiến cho không ai ngoài OpenAI có thể đạt được vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng App Store, một vị trí được các nhà phát triển ứng dụng toàn cầu săn đón.