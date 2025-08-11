Xả súng tại hộp đêm ở Ecuador, 11 người thương vong

Giới chức trách Ecuador cho biết ngày 10/8 đã xảy ra vụ xả súng tại một hộp đêm ở tỉnh duyên hải Guayas, Tây Nam nước này, khiến 8 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo tuyên bố của cảnh sát Ecuador, vụ xả súng này xảy ra tại vùng nông thôn Santa Lucía thuộc tỉnh duyên hải Guayas - vốn được coi là một trong những khu vực nguy hiểm nhất quốc gia Nam Mỹ này.

Cảnh sát cho biết 7 nạn nhân, trong độ tuổi từ 20-40, đã tử vong tại chỗ và nạn nhân thứ tám đã qua đời tại bệnh viện. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ xả súng.

Giới chức trách cho biết các nghi phạm đã được trang bị vũ khí hạng nặng và vụ xả súng này xảy ra chỉ hai ngày sau khi các tay súng tấn công một con thuyền gần tỉnh El Oro dọc theo bờ biển phía Tây Nam của đất nước, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích.

Trong những tháng gần đây, hàng chục người đã thiệt mạng ở 4 tỉnh duyên hải của Ecuador: gồm El Oro, Guayas, Manabí và Los Ríos. Hiện các tỉnh này vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Theo giới chức trách Ecuador, làn sóng bạo lực này là do tranh chấp giữa các nhóm tội phạm có tổ chức có liên hệ với các băng đảng ma túy xuyên quốc gia đang mở rộng hoạt động, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương, nơi ma túy được vận chuyển đến Trung Mỹ, Mỹ và châu Âu.

Tính đến nay, đã có hơn 4.600 người thiệt mạng trong năm nay ở quốc gia khoảng 18 triệu dân này. Năm ngoái, gần 7.000 vụ sát hại đã được báo cáo, giảm so với hơn 8.000 vụ của năm 2023 - một con số kỷ lục./.

