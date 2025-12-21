Cảnh sát Đài Loan loại trừ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công ở ga tàu điện ngầm

Ngày 21/12, cảnh sát vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã loại trừ khả năng “khủng bố” trong các vụ tấn công bằng lựu đạn khói và dao tại ga tàu điện ngầm ở thành phố Đài Bắc tối 19/12 khiến 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.



Theo giới chức sở tại, nghi phạm tử vong sau khi nhảy xuống từ một tòa nhà trong lúc chạy trốn khỏi cảnh sát. Đối tượng được xác định là Chang Wen, 27 tuổi, đang thất nghiệp, có tiền án tiền sự và cũng thuộc diện đang bị truy nã.



Một quan chức cấp cao của Sở cảnh sát Đài Bắc giấu tên cho biết, dựa trên kết quả điều tra cho đến nay, Chang Wen không có bất kỳ phát ngôn hoặc thể hiện quan điểm nào liên quan đến chính trị, tôn giáo hoặc hệ tư tưởng cụ thể nào.

Thay vào đó, các nhà điều tra lại phát hiện nội dung tìm kiếm “các vụ giết người ngẫu nhiên” trên iPad của nghi phạm, trong đó có tài liệu liên quan đến vụ đâm dao trên tàu điện ngầm năm 2014 khiến 4 người thiệt mạng. Vì thế, bước đầu cảnh sát loại trừ khả năng “khủng bố” trong vụ tấn công của đối tượng trên.



Trước đó, cảnh sát cũng nhận định vụ tấn công chỉ liên quan đến một cá nhân và đối tượng lên kế hoạch thực hiện “một cách ngẫu nhiên.”

Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An (Chiang Wan-an) cho biết thành phố đã tăng gấp đôi lực lượng cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc thi Marathon Đài Bắc trong ngày 21/12 và dự kiến sẽ tiến hành diễn tập "cường độ cao" tại các ga tàu điện ngầm trước Đêm giao thừa.



Trong khi đó, Cơ quan quản lý tàu điện ngầm Đài Bắc thông báo quyết định đóng cửa chợ Giáng sinh gần ga Zhongshan trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 20/12, để tưởng niệm các nạn nhân xấu số./.

Hiện trường hỗn loạn vụ tấn công ga tàu điện ngầm ở Đài Loan Kết quả điều tra sơ bộ vụ tấn công tại 2 ga tàu điện ngầm xảy ra tối 19/12 tại Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy đây là vụ việc do một nghi phạm duy nhất tiến hành.