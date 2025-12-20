Elon Musk thắng kháng cáo, được khôi phục gói lương kỷ lục 56 tỷ USD tại Tesla

Tỷ phú Elon Musk đã giành chiến thắng trong vụ kháng cáo, khi Tòa án Tối cao bang Delaware ngày 19/12 đã ra phán quyết khôi phục gói thù lao có trị giá 56 tỷ USD vào năm 2018 của ông tại công ty sản xuất xe điện Tesla, gần hai năm sau khi một tòa án cấp dưới hủy thỏa thuận này.

Phán quyết của Tòa án Tối cao bang Delaware đảo ngược quyết định hủy gói thù lao vào năm 2024 vốn đã khiến tỷ phú Musk phản ứng mạnh, khi cho rằng điều này là "không công bằng," khiến ông không được đền bù cho thời gian và công sức của mình trong suốt 6 năm.

Trong bài đăng trên Twitter, tỷ phú Musk đã viết rằng ông đã được "minh oan." Gói lương này là gói lớn nhất từ trước đến nay cho đến khi các cổ đông của Tesla phê duyệt một kế hoạch trả lương mới, thậm chí còn lớn hơn vào tháng 11/2025.

Phán quyết của Tòa án Tối cao bang Delaware có nghĩa là ông Musk cuối cùng cũng có thể được trả công xứng đáng cho công việc của mình kể từ năm 2018, khi ông biến Tesla từ một công ty khởi nghiệp đang gặp khó khăn thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới.

Nếu Tesla kháng cáo thất bại, họ có thể phải tính đến gói bồi thường bằng cổ phiếu thay thế mà họ đã cam kết với ông Musk, với giá cổ phiếu hiện cao hơn nhiều.

Thỏa thuận trả lương năm 2018 cho phép ông Musk có quyền mua khoảng 304 triệu cổ phiếu Tesla với giá chiết khấu sâu nếu công ty đạt được các cột mốc nhất định, điều mà Tesla đã làm được.

Năm 2018, Tesla ước tính kế hoạch này có trị giá tiềm năng 56 tỷ USD, mặc dù hiện tại con số này là khoảng 155 tỷ USD do giá cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này tiếp tục tăng. Các quyền chọn này chiếm khoảng 9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tesla.

Ông Musk chưa bao giờ nhận được cổ phiếu theo quyền chọn của mình vì ngay sau khi các cổ đông phê duyệt khoản bồi thường năm 2018, Richard Tornetta, một nhà đầu tư chỉ sở hữu 9 cổ phiếu Tesla, đã kiện Hội đồng quản trị.

Năm 2024, sau phiên tòa kéo dài năm ngày, Thẩm phán Kathaleen McCormick của bang Delaware kết luận rằng các giám đốc của Tesla đã có xung đột lợi ích và các thông tin quan trọng đã bị che giấu trước các cổ đông khi họ bỏ phiếu thông qua kế hoạch. Bà ra lệnh hủy kế hoạch năm 2018.

Hội đồng quản trị Tesla cảnh báo rằng ông Musk, người giàu nhất thế giới, đồng thời là người đứng đầu tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI, có thể rời khỏi công ty sản xuất ôtô điện nếu ông không nhận được mức lương mong muốn và tăng quyền biểu quyết.

Vào tháng 11/2025, các cổ đông của Tesla đã thông qua gói lương thưởng mới có thể trị giá 878 tỷ USD nếu công ty này đạt được các mục tiêu về xe tự lái, mạng lưới taxi robot và doanh số bán robot hình người./.

