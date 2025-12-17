Hà Nội thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

Ngày 17/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025 với chủ đề "Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng-Tiên phong sáng tạo-Hành động trách nhiệm."

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố; Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội của thành phố và hơn 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 3 triệu thanh niên Thủ đô.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đối thoại với thanh niên là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, hiến kế của thanh niên; qua đó hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Trước thềm hội nghị, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên ở nhiều khối, lĩnh vực khác nhau.

Các ý kiến tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn gồm: xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho thanh thiếu nhi; phát triển thanh niên trở thành công dân số; sứ mệnh thanh niên trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thanh niên phát triển kinh tế; hội nhập và giao lưu quốc tế.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu thanh niên đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

CEO Công ty cổ phần Awake Drive Trần Văn Lực cho biết không ít doanh nghiệp trẻ gặp trở ngại ngay từ giai đoạn khởi sự, đặc biệt là các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký kinh doanh, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực hiện nghĩa vụ thuế và ký kết hợp đồng. Việc thiếu kiến thức và nguồn lực pháp lý khiến nhiều mô hình khởi nghiệp tiềm năng chậm phát triển hoặc đối mặt với rủi ro.

Từ thực tiễn đó, anh Trần Văn Lực kiến nghị thành phố xem xét thành lập Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trẻ và startup hoặc triển khai chương trình "Cố vấn pháp lý đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ," nhằm tư vấn, hướng dẫn, cung cấp các mẫu biểu pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp trẻ vận hành đúng quy định pháp luật.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi xanh, anh Bùi Thế Quyền, Chủ tịch Công ty cổ phần Quốc tế Trường Long Phát cho rằng định hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, nông thôn hiện đại của Hà Nội đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trẻ đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trẻ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đại biểu kiến nghị thành phố có chính sách đặc thù về đất đai, hạ tầng và cơ chế liên kết chuỗi để doanh nghiệp trẻ yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Thanh niên Thủ đô tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị đối thoại. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội)

Trao đổi tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Luật Thủ đô năm 2024 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc về sử dụng đất nông nghiệp trong các vùng sản xuất tập trung; cho phép xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giáo dục trải nghiệm.

Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng nghề là nguồn lực lớn để thanh niên phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm và kinh tế sáng tạo.

Tại lĩnh vực hội nhập quốc tế, anh Nguyễn Lương Tú, Phó Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho rằng việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trẻ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả, doanh nghiệp trẻ cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn về xúc tiến thương mại, kết nối quốc tế và xây dựng thương hiệu.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong khẳng định thành phố sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các FTA, mở rộng thị trường xuất khẩu sang những khu vực tiềm năng như Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và mong muốn hội nhập quốc tế của thanh niên Thủ đô.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ý kiến tại hội nghị thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần xây dựng của tuổi trẻ, đồng thời là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong thời gian tới.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025; đồng thời, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Dù bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động, GRDP của Hà Nội năm 2025 ước đạt khoảng 8,5%, cao hơn mục tiêu đề ra.

Bước sang giai đoạn từ năm 2026 trở đi, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hằng năm khoảng 11% trở lên, với trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Trong tiến trình đó, thanh niên được xác định là lực lượng đi đầu.

Hơn 200 đại biểu đoàn viên, thanh niên có mặt trực tiếp tại Hội nghị đối thoại sáng 17/12. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để thanh niên tham gia thực chất vào xây dựng, phản biện và giám sát chính sách công; giao các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung chính sách về nguồn lực, quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học trẻ, khởi nghiệp và không gian sáng tạo; đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực hội nhập cho thanh niên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thanh niên Thủ đô không chỉ phát triển trong phạm vi địa phương hay quốc gia, mà cần tự tin vươn ra khu vực và thế giới.

Thành phố cam kết tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp thiết thực vào xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại./.

