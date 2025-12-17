TP. Hồ Chí Minh: Cư dân nhà ở xã hội nhận sổ hồng sau 3 tháng nhận nhà

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang “khát” những dự án minh bạch về pháp lý, Tập đoàn Lê Phong vừa tạo nên một "cú hích" lớn khi bàn giao sổ hồng cho cư dân dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida) chỉ sau 3 tháng vận hành. Theo giới chuyên gia, đây được xem là tốc độ kỷ lục đối với phân khúc nhà ở xã hội tại khu vực.

Ngày 17/12/2025, Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) - đơn vị chủ đầu tư đã tổ chức làm lễ bàn giao sổ hồng giai đoạn 1 cho 50 cư dân thuộc dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida), Phường Dĩ An (Thành phố Hồ Chí Minh) chỉ sau 3 tháng nhận nhà.

Buổi lễ được đánh giá là một trong những cột mốc nhanh nhất tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý cho cư dân. Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định năng lực thực thi mạnh mẽ của Lê Phong Group mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của tập đoàn về uy tín và sự minh bạch trên thị trường bất động sản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập Đoàn Lê Phong - cho biết: “Việc trao sổ hồng cho cư dân New Lavida chỉ sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ không chỉ mang lại niềm vui của khách hàng mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết và trách nhiệm của Lê Phong Group trong suốt quá trình đầu tư, phát triển dự án. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi và sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm, xem đó là nền tảng cho uy tín và sự phát triển bền vững của Tập đoàn”.

Ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT – Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập Đoàn Lê Phong trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và hoa cho cư dân.

Có mặt tại buổi lễ, nhiều khách hàng đã thể hiện niềm vui sướng và cả niềm tự hào. Việc được cầm trên tay quyển sổ hồng không chỉ đơn thuần là nhận một văn bản hành chính, đối với họ, đó là sự an tâm tuyệt đối sau bao ngày chờ đợi là minh chứng rõ ràng nhất cho quyền sở hữu tài sản hợp pháp, cho cuộc sống ổn định.

New Lavida là Khu phức hợp Căn hộ – Thương mại – Công viên – Trường học có quy mô 2 tòa tháp cao 30 tầng, với gần 900 căn hộ. Dự án sở hữu không gian sống khoáng đạt và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại. Trong bán kính 1km – 3km cư dân dễ dàng tiếp cận đến nơi làm việc, ngoại giao, học hành đến vui chơi giải trí, như Vincom Dĩ An, trường học các cấp, bệnh viện, các cơ quan hành chính… mang lại cuộc sống tiện nghi, hiện đại, năng động cho các gia đình trẻ./.