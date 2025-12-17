Sầu riêng nghịch vụ thu hoạch rộ, giá giảm mạnh

Hiện giá sầu riêng nghịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục biến động và có xu hướng giảm mạnh so với đầu tháng trước.

Việc giá sầu riêng giảm mạnh thời điểm thu hoạch vụ nghịch khiến cho nhà vườn lo lắng khi lợi nhuận ảnh hưởng đáng kể.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thiện Nguyễn Thanh Việt Em thông tin địa phương hiện có khoảng 4.000ha sầu riêng; trong đó, có 2.000ha sầu riêng 4-5 năm tuổi đang cho trái.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã đang rất đắn đo về giá cả trái sầu riêng. Cụ thể, trước đây khoảng hơn 10 ngày, giá sầu riêng Monthong Thái loại 1 từ 100.000-110.000 đồng/kg, sau khi người dân ký một số hợp đồng tiêu thụ với thương lái.

Tới thời điểm này, sầu riêng đang mùa thu hoạch rộ, với giá giảm xuống chỉ còn 70.000-75.000 đồng/kg, giảm 25.000-30.000 đồng/kg. Từ đó, một số hộ dân gặp khó khăn do các thương lái chậm cắt sầu riêng, gây ảnh hưởng đến cây, trái và năng suất.

Nông dân kiểm tra trái sầu riêng nghịch vụ trong vườn của gia đình. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thời điểm này, nhà vườn trồng sầu riêng ở Đồng Tháp đang bước vào giai đoạn thu hoạch trái vụ, khiến nguồn cung tăng đột biến trong ngắn hạn và kéo giá đi xuống.

Theo nhà vườn trồng sầu riêng, hiện giá thành sản xuất sầu riêng khoảng 35.000-40.000 đồng, nên với mức giá trên người trồng sầu riêng vẫn thu được lãi dù không cao.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp), diện tích sầu riêng của tỉnh hiện có gần 35.500ha, với gần 19.000ha đang cho trái.

Đến nay, toàn tỉnh có 350 mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc, với diện tích khoảng 15.000ha và 111 mã số cơ sở đóng gói; trong đó, có 90 mã số vùng trồng được ủy quyền cho doanh nghiệp xuất khẩu; 42 mã số cơ sở đóng gói được ủy quyền xuất khẩu.

Trước yêu cầu trong kiểm soát chất Cadimi, thời gian qua, việc xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng như cả nước đã bị ảnh hưởng lớn.

Để đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, hướng đến sản xuất, tiêu thụ bền vững, hiện ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị liên quan thử nghiệm nhiều giải pháp khắc phục Cadimi trong canh tác sầu riêng; trong đó, việc áp dụng mô hình thử nghiệm.

Hiện tại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp đang triển khai mô hình ứng dụng các giải pháp khắc phục vùng trồng sầu riêng bị nhiễm kim loại nặng Cadimi tại xã Long Tiên và Thanh Hưng. Mỗi địa điểm thực hiện với diện tích 0,5ha. Thời gian thực hiện từ ngày 20/1-30/11.

Mô hình thực hiện 5 giải pháp để khắc phục Cadimi (mỗi giải pháp thực hiện trên diện tích 0,1ha). Tất cả các sản phẩm phân bón (hữu cơ và vô cơ) đều được kiểm tra hàm lượng Cadimi trước khi đưa vào sử dụng trong mô hình.

Theo Chi cục Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, sau thời gian triển khai, qua kết quả của các chỉ tiêu theo dõi cho thấy giải pháp 2, 3, 4 có chỉ tiêu phân tích trên đất, lá và trái đều giảm.

Thời gian tới, để duy trì ngành hàng sầu riêng và đẩy mạnh xuất khẩu, ngành chức năng tỉnh khuyến cáo nông dân phải tuân thủ quy trình canh tác, sử dụng các giải pháp để khắc phục Cadimi.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết để nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, nông dân phải canh tác theo hướng sạch, hữu cơ. Nếu nông dân cứ canh tác theo kiểu cũ chất lượng không cao, rất khó bán được giá cao, chưa kể tác động đến cả ngành hàng. Do đó, nông dân hiện đã ý thức được hạn chế này, tập trung canh tác theo hướng nâng cao chất lượng.

Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hướng tới mô hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu bền vững./.

