Đồng Nai xây dựng vùng cây ăn quả, cây công nghiệp chủ lực quy mô lớn

Hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp chủ lực tập trung, quy mô lớn, gắn với phát triển công nghệ chế biến, chế biển sâu đa dạng hóa sản phẩm và thị trường tiêu thụ, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội.

Đây là mục tiêu của kế hoạch 208/KH-UBND về phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Đồng Nai nâng tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn lên 126.000 ha, sản lượng 3,150 triệu tấn/năm; trong đó, riêng đối với 5 loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh (gồm xoài, sầu riêng, chuối, bưởi, mít) đạt diện tích 94.000ha, sản lượng hơn 2 triệu tấn

.Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ diện tích cây ăn quả chủ lực được cấp mã số vùng trồng là 100%; tỷ lệ chế biến sản phẩm từ cây ăn quả đạt 30% tổng sản lượng cây ăn quả chủ lực; giá trị sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết đạt 70% tổng giá trị sản phầm cây ăn quả chủ lực; có ít nhất 20 sản phẩm cây ăn quả chủ lực giao dịch thường xuyên trên sàn thương mại điện tử.

Đối với diện tích cây công nghiệp chủ lực (gồm hồ tiêu, càphê, điều, cao su), đến năm 2030 đạt khoảng 426.204ha, sản lượng đạt khoảng 788.867 tấn.

Đồng Nai đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy đầu tư chế biến sâu để nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp; tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến nhân điều, tăng cường chế biến sâu nâng cao chuỗi giá trị, nâng cao tỷ lệ chế biến sâu đối với sản phẩm cây công nghiệp.

Tại Đồng Nai hiện có nhiều loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao như: diện tích cây sầu riêng năm 2025 là 23.000ha, sản lượng 249.191 tấn; đến năm 2030 dự kiến có 30.000ha, sản lượng 360.000 tấn.

Vùng sản xuất cây sầu riêng tập trung tại các xã, phường: Thanh Sơn, Xuân Quế, Hàng Gòn, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Phú Vinh, Nam Cát Tiên, Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Đăk Nhua, Phú Nghĩa, Phú Trung.

Cùng đó, cây xoài hiện có diện tích 11.726ha, sản lượng 176.207 tấn; đến năm 2030 diện tích tăng lên 12.500 ha, sản lượng 183.750 tấn.

Vùng sản xuất tập trung tại các xã, phường: Phú Lý, Xuân Hòa, Thanh Sơn, La Ngà, Định Quán, Lộc Ninh, Bù Đăng. Cây bưởi có diện tích là 11.184ha, sản lượng 188.293 tấn; diện tích đến năm 20230 là 12.692ha, sản lượng 223.379 tấn.

Vùng sản xuất cây bưởi tập trung tại các xã: Hưng Thịnh, Thanh Sơn, Bình Lộc, Phú Vinh, Trị An, Bảo Vinh, Tân Triều, Tân Phú, Dầu Giây, Lộc Ninh, Phú Riềng.

Diện tích cây chuối năm 2025 là 20.194ha, sản lượng 942.000 tấn; đến năm 2030 diện tích là 27.500ha, sản lượng 1.375.000 tấn.

Đối với cây công nghiệp chủ lực, diện tích cây điều 2025 là 174.863ha, sản lượng 247.636 tấn; đến năm 2030 diện tích tăng lên 163.000ha, sản lượng 293.200 tấn.

Diện tích cây cao su năm 2025 là 285.126ha, sản lượng là 468.576 tấn; đến năm 2030 là 236.090ha, sản lượng 387.990 tấn.

Đồng Nai đặt mục tiêu cho giai đoạn 5 năm tới là phát triển tập trung, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cây ăn quả, cây công nghiệp chủ lực; áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm; phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm cây ăn quả, cây công nghiệp chủ lực trên thị trường; xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tăng giá trị xuất khẩu; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm cây ăn quả, cây công nghiệp chủ lực.

Năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của Đồng Nai ước đạt khoảng 95.000 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm từ cây ăn quả và cây công nghiệp của Đồng Nai có giá trị xuất khẩu lớn, từ hàng trăm triệu USD đến hơn 1 tỷ USD mỗi năm như hạt điều, sản phẩm cao su, trái cây./.

