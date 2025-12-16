COMEUP và tham vọng đưa tinh thần khởi nghiệp Hàn Quốc ra toàn cầu

Sau hơn nửa thập kỷ tổ chức, COMEUP - sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc do Korea Startup Forum (KSF) chủ trì - đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới, với tham vọng không chỉ là một “điểm hẹn startup”, mà còn trở thành nền tảng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp mang tính xã hội và toàn cầu.

Trao đổi với VietnamPlus bên lề COMEUP năm nay, vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, ông Josh Choi, đại diện Korea Startup Forum, cho biết sự kiện đã ghi nhận những bước tiến rõ rệt cả về quy mô lẫn chất lượng so với các mùa trước.

COMEUP 2025: Lớn hơn, đa dạng hơn và “mở” hơn với công chúng

Theo ông Josh Choi, COMEUP năm nay thu hút khoảng 15.000 lượt đăng ký, tăng mạnh so với con số 11.000 của năm trước. Không chỉ gia tăng về số lượng người tham dự, sự kiện còn cho thấy sự cải thiện rõ nét về đa dạng quốc tịch startup, chất lượng chương trình và không khí kết nối trong toàn bộ không gian triển lãm.

“Chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào trải nghiệm tổng thể, từ cách thiết kế khu trưng bày, không gian chào đón, đến việc tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp một cách mạch lạc và thân thiện hơn,” ông Choi chia sẻ.

Một điểm nhấn mới của COMEUP năm nay là mở rộng đối tượng tham dự ra ngoài cộng đồng startup chuyên nghiệp, đặc biệt hướng tới học sinh, sinh viên và phụ huynh. Trong ngày cuối của sự kiện, nhiều chương trình được thiết kế riêng cho giới trẻ, với sự xuất hiện của cả những nhà sáng lập tuổi teen, thậm chí có diễn giả mới 12 tuổi chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp.

Theo đại diện KSF, đây là bước đi có chủ đích nhằm đưa khởi nghiệp trở thành một lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc, song hành cùng các con đường truyền thống như bác sỹ, luật sư hay công chức - vốn vẫn chiếm ưu thế trong tư duy của nhiều gia đình Hàn Quốc.

Không chỉ là cuộc thi, mà là hành trình tăng tốc toàn cầu

Một thay đổi quan trọng khác của COMEUP năm nay nằm ở mô hình chương trình COMEUP Stars. Thay vì tổ chức cuộc thi theo cách truyền thống, ban tổ chức đã chọn lọc 20 startup tiêu biểu, mỗi nhóm gắn với một thị trường mục tiêu gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

“Các startup không chỉ trình bày ý tưởng, mà phải đưa ra kế hoạch thâm nhập thị trường cụ thể, và toàn bộ quá trình pitching đều diễn ra bằng tiếng Anh - điều chưa từng có trước đây tại các sự kiện khởi nghiệp lớn ở Hàn Quốc,” ông Josh Choi cho biết.

Quan trọng hơn, COMEUP không dừng lại ở việc trao giải. Theo kế hoạch, KSF sẽ đồng hành cùng các startup này trong suốt năm tới, đưa họ sang các thị trường mục tiêu, kết nối với khách hàng tiềm năng, đối tác địa phương và hỗ trợ thiết lập văn phòng đại diện.

Startup Hàn Quốc: Áp lực từ quy định trong nước, động lực từ thị trường toàn cầu

Nhìn từ bức tranh rộng hơn, đại diện KSF thừa nhận hệ sinh thái khởi nghiệp Hàn Quốc đang đối mặt với một nghịch lý: nguồn lực hỗ trợ tài chính dồi dào, nhưng lại bị kìm hãm bởi hệ thống quy định chồng chéo và khắt khe trong nhiều lĩnh vực.

“Chính phủ Hàn Quốc có nhiều chương trình hỗ trợ gọi vốn rất tốt, nhưng khi đi vào từng ngành cụ thể, startup lại gặp rào cản pháp lý lớn. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải nghĩ đến việc mở rộng hoặc dịch chuyển ra nước ngoài,” ông Choi nhận định.

Trong bối cảnh đó, xu hướng toàn cầu hóa đang ngày càng rõ nét, dù tỷ lệ startup Hàn Quốc thực sự gọi vốn thành công từ thị trường quốc tế vẫn còn dưới 5%. Theo KSF, thách thức lớn nhất không nằm ở tinh thần dấn thân - vốn là thế mạnh của các nhà sáng lập Hàn Quốc - mà ở thiếu kinh nghiệm về pháp lý, tuân thủ và chiến lược thị trường quốc tế.

Việt Nam - điểm đến giàu tiềm năng cho hợp tác startup

Đánh giá về Đông Nam Á, ông Josh Choi cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một thị trường chiến lược nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng công nghệ nhanh và lực lượng kỹ sư, lập trình viên chất lượng cao.

“Không chỉ là thị trường tiêu thụ, Việt Nam còn có nguồn nhân lực công nghệ rất tốt. Nhiều startup Hàn Quốc đã nhìn thấy cơ hội hợp tác, từ phát triển sản phẩm đến mở rộng thị trường,” ông Choi nói.

Theo đại diện KSF, thời gian qua, các đoàn công tác từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên sang Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác, cho thấy dư địa kết nối giữa hai hệ sinh thái còn rất lớn.

Tham vọng đưa thương hiệu COMEUP ra thế giới

Không dừng lại ở vai trò một sự kiện trong nước, Korea Startup Forum đang từng bước mở rộng COMEUP ra quốc tế. Trong hai năm gần đây, KSF đã triển khai các chương trình hợp tác tại châu Phi, Nam Mỹ và làm việc với nhiều tổ chức khởi nghiệp toàn cầu.

“COMEUP ở mỗi quốc gia có thể mang một hình hài khác nhau, phù hợp với bối cảnh địa phương - có nơi tập trung vào kết nối doanh nghiệp, có nơi nhấn mạnh đổi mới sáng tạo hay chuyển giao công nghệ,” ông Josh Choi chia sẻ.

Trong tương lai, các phiên bản COMEUP tại Nhật Bản, Trung Quốc hay thậm chí Đông Nam Á không phải là kịch bản xa vời, khi Hàn Quốc muốn đưa mô hình hỗ trợ startup của mình lan tỏa ra khu vực và toàn cầu./.

